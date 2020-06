Beboere og kat evakueret fra brændende bygning

En række beboere og en kat er søndag blevet evakueret fra en brændende bygning på Springvandspladsen i Vester Hassing i Nordjylland.

Det skriver Nordjyllands Beredskab på Twitter.

NOBR er til brand på Springvandspladsen, V. Hassing.

Alle beboere er evakueret og 1 kat reddet. Bygningen består af 6 lejligheder + Fakta butik.

Der er pt. ild i taget og der arbejdes pt. på højtryk for begrænsning af brandudbredelse.



/Chefvagten, NOBR



Vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen fortæller til Ekstra Bladet, at branden fortsat er i gang.

- Den tager noget tid at få slukket, fordi ilden er gået igennem taget, siger Per Jørgensen og tilføjer, at der er en indsatsleder samt tre patruljer til stede på pladsen.

- Brandvæsenet har en hel del arbejde foran sig, før den er slukket. Der vil gå nogle timer, vil jeg tro.

Ifølge Per Jørgensen er en person blevet kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor vedkommende skal til observation for røgforgiftning.

Ufarlig røg

Tidligere på aftenen opfordrede Nordjyllands Politi borgere vest for området til at lukke vinduer grundet røgudviklingen. Røgen er dog ikke farlig, understregede politiet.

'I forbindelse med brand og kraftig røgudvikling på adressen, Springvandspladsen 5a i Vester Hassing i Nordjylland, anbefaler vi at borgere vest for Springvandspladsen lukker vinduerne. Røgen er ikke farlig, men den kan virke ubehagelig,' skriver de.

