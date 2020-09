Beboere vækket af mystisk hærværk

En række indbyggere på Mors er natten til torsdag blevet vækket af hærværk begået af en eller flere ukendte gerningsmænd.

Det skriver TV Midtvest.

Således har indtil videre seks personer anmeldt til politiet, at de i løbet af natten har fået ødelagt et vindue, af at nogen har kastet noget mod ruderne, hvorefter vedkommende er kørt derfra i bil.

- Hvis der er nogen, der har set eller hørt noget, er vi meget interesserede i at høre fra dem. Det her skal vi have stoppet. Folk bliver utrygge, og ved den første anmeldelse troede beboerne først, at der blev skudt ind gennem ruden, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj til TV Midtvest.

Politiet har foreløbig intet bud på motivet til de mange hærværk, ligesom signalementet af gerningsmanden foreløbig er sparsomt.