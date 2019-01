Beboere var i livsfare under brand: Nu efterlyser politiet to mænd

Beboerne i ejendommen Nørrebrogade 140 i København var i livsfare, da en påsat brand hærgede en sandwich-forretning i stueetagen den 29. september sidste år.

Nu efterlyser Københavns politi to formodede gerningsmænd, der er blevet filmet på stedet inden brandstiftelsen.

En 44-årig mand sidder varetægtsfængslet for at have anstiftet branden i forening med to ukendte medgerningsmænd, som politiet mener kan være de to mænd på videoklippet.

Branden 29. september kl. 22.05, hvor forretningens lager, baglokale og køkken var overtændt, da brandvæsenet nåede frem, var den anden brand på kun to måneder, som ramte ejendommen.

15. juli klokken 01.10 var der ild på køkkentrappen, hvor der var placeret flere dunke med diesel og benzin i et rum under køkkentrappen og sat ild til en madras. Der var en kraftig ildløs, da brandvæsenet ankom, og flere lejligheder i opgangen gik røgskader.

Den 44-årige, der sidder varetægtsfængslet i sagen, sigtes for begge brandstiftelser.

Mistanke om forsikringssvindel

Han nægter sig skyldig. Den 44-årige sigtes efter straffelovens § 180, der har en strafferamme på livstid, hvis en påsat brand udsætter andres liv for overhængende fare. Han har siddet varetægtsfængslet siden 5. oktober sidste år.

De tekniske undersøgelser af branden 29. september viste, at ilden var påsat med brandbar væske inde i forretningen.

Brandvæsenet måtte indsætte røgdykkere for at evakuere beboerne i ejendommen, hvor køkkentrappen var fyldt med røg, og forretningen stod i lys lue. Alle lejligheder i opgangen blev undersøgt af brandvæsenet, der skulle sikre, at alle var kommet ud.

Politiet mistænker, at brandene i ejendommen blev påsat i et forsøg på at besvige brandforsikringen.

Ifølge Københavns politi opstod der store skader på forretningen i stueetagen og der var overhængende fare for beboernes liv i de lejligheder, der ligger på etagerne oven over.

De to formodede medgerningsmænd beskrives sådan:

Mand, cirka 175-185 cm. høj, almindelig af bygning, iført sort jakke, sorte bukser og mørke sko.

Mand, cirka 185-195 cm. høj, spinkel til almindelig af bygning, iført sort jakke/hættetrøje med hvidt tryk på brystet, mørkegrå bukser, mørke sko med hvid sål. Han bar på en mindre rygsæk.

Københavns politi anmoder om tips fra offentligheden, der kan føre til identifikation af de to efterlyste mænd.

Brandvæsenet fik nedkæmpet branden 29. september, der var påsat med brandbare væsker. Foto: Kenneth Meyer

86-årige Carls lejlighed raseret af branden

86-årige Carl Emil Isaksen bor på første sal over brandstedet på Nørrebrogade, og hans 162 kvadratmeter store lejlighed blev helt raseret under branden 29. september.

Det er først nu, at han er flyttet hjem, men han mangler halvdelen af sine møbler, der ikke kunne reddes efter branden.

Han var heldigvis ikke selv hjemme, da branden brød ud. Han var indlagt på Bispebjerg Hospital med et brækket lårben, og var derefter på et genoptræningscenter.

- Min lejlighed blev fuldstændigt raseret af sod, røg og varme. Min søn og svigerdatter fortæller, at det så frygteligt ud. Alle mine ting blev kørt til opbevaring og renovering i Hillerød, men halvdelen måtte kasseres, så nu er jeg i gang med at købe nyt.

- Lejligheden er også blevet renoveret fra ende til anden med nyt køkken, fortæller Carl Emil Isaksen. Han har boet i lejligheden siden 1994.

Han var til gengæld hjemme, da den første påsatte brand skete 15. juli på køkkentrappen.

- Jeg blev evakueret sammen med de andre beboere. Vi var ude i en times tid, men fik så lov til at komme hjem, og der var heldigvis ikke sket noget i min lejlighed dengang, siger den 86-årige.

Det er først nu, at han hører, at politiet efterlyser to mænd for brandstiftelsen 29. september. Efter den første brand i juli hørte beboerne, at den var påsat med brandbare væsker på køkkentrappen.