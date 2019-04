Beboerformand om dræbt kvinde: - Jeg ved hvem det er

Formanden for beboerforeningen kendte identiteten på den 25-årige kvinde, der i dag blev fundet dræbt i Randers

En 25-årig kvinde er mandag eftermiddag blevet fundet dræbt i en lejlighed på Mariagervej i Randers. Ekstra Bladet har talt med formanden for beboerforeningen, hvor den afdøde kvinde boede. Han ved, hvem kvinden er, men han kendte hende ikke personligt.

- Jeg ved kun, hvem personen er, og det er det eneste jeg ved, siger Anders Kørup Christensen.

Han har ikke talt med politiet i dag, men han fortæller, at der var omkring ti betjente i området, der stod vagt ved et par døre, og ved indgangen til deres parkeringsplads.

- For at være sikker på, at der ikke kom nogen ind på området. Og så har vi set nogen komme ud i en DNA-dragt, siger Anders Kørup Christensen.

- Der har ikke været skud eller noget?

- Nej, det eneste jeg ved og har hørt lidt, er, at de har set en mand løbe væk derfra. Men det ved jeg slet ikke, hvem er, siger beboerformanden.