Bedøvede offer inden røveriforsøg

En 21-årig mand blev onsdag idømt fængsel i et år og ni måneder for brandstiftelse og røveriforsøg, mens to andre tiltalte fik ni måneders betinget fængsel

To drenge på 21 og 17 år og en 16-årig pige blev onsdag dømt for røveriforsøg i oktober sidste år mod et værtshus på Vesterbro i København ved Retten i Glostrup.

Dommen lød på røveri, og ikke tyveri, fordi de tre forud for røveriet havde forsøgt at bedøve en ældre kvinde som arbejder på værtshuset med det anti-psykotiske stof Quetiapin for at få fat i hendes nøgler til beværtningen.

Den 21-årige tog selv den pågældende medicin på gerningstidspunktet.

Boede hos offer

Den 21-årige boede på tidspunktet for røveriet hos den ældre kvinde, som han har en tæt relation til. Han havde i perioden op til røveriet haft et massivt stofmisbrug, og det var på den baggrund, at han, sammen med de to andre, besluttede at stjæle værtshusets penge.

Kvinden blev ikke bevidstløs af den mængde Quetiapin, som de tre dømte fik givet hende, men det lykkedes alligevel den 21-årige at stjæle hendes nøgler og låse sig ind på værtshuset.

Her tømte han pengeskabet for omkring 85.000 kroner og tog desuden en stor mængde alkohol og cigaretter.

Den 17-årige hjalp efterfølgende med at slæbe udbyttet væk, mens den 16-årige pige holdt vagt hos den ældre kvinde,

Uenighed om bedøvelse

Mens alle tre erkendte at have taget del i at stjæle pengene, så var der ved onsdagens retsmøde stor uenighed om, hvorvidt den ældre kvinde havde været forsøgt bedøvet, inden den 21-årige stak af med hendes nøgler.

Det var faktisk kun den 16-årige pige, der forklarede, at det havde været en del af deres plan hele tiden, og at de havde knust de anti-psykotiske piller og kommet dem i den ældre kvindes kaffe.

De to drenge forklarede derimod, at hun blot var døset hen for fjernsynet, og at det aldrig havde været deres intention at bedøve hende.

Men dommeren vurderede altså, at pigens forklaring var den mest troværdige af de tre, og derfor blev dommen vurderet til at have karakter af røveriforsøg.

Undskyld

Den 21-årige blev desuden dømt for brandstiftelse, fordi han to dage efter episoden på værtshuset satte ild til et kolonihavehus, som efterfølgende måtte rives ned på grund af skaderne.

Han har på grund af brandstiftelsen siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i oktober sidste år, og inden domsafsigelsen undskyldte han både over offeret og de andre implicerede.

Hans advokat udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke, mens de to andre modtog dommen.