Bedøvede og udnyttede to kvinder: Nu er han dømt

En 35-årig mand er mandag idømt otte års fængsel for at have bedøvet og udnyttet to kvinder.

Manden bedøvede kvinderne og voldtog dem, mens de var ude af stand til at modsætte sig.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udover voldtægterne blev manden også dømt for at være i besiddelse af flere skydevåben med ammunition samt for indbrud, databedrageri og færdselsforhold.

Han var også tiltalt for at have forsøgt at erhverve sig 15-20 skydevåben, men her blev manden frifundet.

Manden blev anholdt i 2017, efter at han havde fået besøg af en 18-årig kvinde, som han havde tilbudt kokain. Kvinden tog kokainen, men blev døsig og anmeldte efterfølgende overgrebet. Blodprøven af kvinden viste spor af det bedøvende stof clonazepam, hvilket førte til anholdelsen af manden.

Efter anholdelsen blev en sag fra 2016 genoptaget, hvor en dengang 20-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet bedøvet og muligt voldtaget af samme mand på en adresse i Højbjerg. Dengang faldt sagen på manglende beviser.

- Det er usædvanligt grove sager, hvor den 35-årige på kynisk vis har lokket kvinderne til indtage stoffer med bedøvende virkning, hvorefter han udnyttede dem seksuelt. Retten idømte en markant straf, hvor strafferammen blev udnyttet fuldt ud, hvilket man sjældent ser i dansk retspraksis, siger den ene anklager i sagen Birgitte Ernst

Den 35-årige mand ankede dommen til frifindelse.