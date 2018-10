Bedstefar og tre børnebørn skudt under fødselsdag i Texas

Fire mænd blev lørdag dræbt og en femte person såret, da et skænderi til en børnefødselsdag i Texas udviklede sig til et skyderi.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Episoden fandt sted til en etårsfødselsdag lørdag eftermiddag i byen Taft i San Patricio County. Det oplyser myndighederne.

Politiet modtog flere anmeldelser om skyderi og ankom til stedet klokken fem om eftermiddagen lokal tid. Her fandt politiet de dræbte i husets baghave.

Talsmand for politiet Nathan Brandley siger, at de implicerede alle er i familie med hinanden - nogle dog fjerne slægtninge. Talsmanden ønsker dog ikke at oplyse, hvad skænderiet handlede om.

De dræbte er i alderen 20-62 år. Der er ifølge politiet tale om en bedstefar og tre børnebørn. Den sårede er en 43-årig mand. Han blev i kritisk tilstand fløjet med helikopter til nærmeste hospital, men er uden for livsfare.

Foreløbig er en 20-årig mand anholdt i sagen. Mandens 37-årige far er også i politiets søgelys, men er endnu ikke anholdt.

Belinda Espinoza, der er datter til den dræbte bedstefar, siger til CNN, at den anholdte og de omkomne voksede op sammen i byen.

Kvinden var ikke i huset, da skyderiet fandt sted. Hun fortæller, at hendes far var landmand, og at en af hendes dræbte nevøer efterlader sig et lille barn og en kone.

Der bor omkring 3000 mennesker i den lille by Taft.