Bedstemor anholdt for at skolde to-årig piges fod med kogende vand

Der går lang tid før en lille to-årig pige bliver i stand til at gå igen. Hun blev nemlig for nylig udsat for den mest frygtelige afstraffelse, man kan forestille sig mod et lille barn. Hendes sted-bedstemor Jennifer Vaughn er anholdt og sigtet for at have dyppet den lille piges fod i kogende vand, fordi pigen var uartig.

Den grusomme afstraffelse fandt sted den 11. august i byen Chattanooga i staten Tennessee i USA. Sted-bedstemoren Jennifer Vaughn blev anholdt tidligere i denne uge og er nu sigtet for alvorlig børnemishandling

Det skriver flere medier heriblandt News9ABC og Metro

To-årige Kaylees fod var så forbrændt, at det så ud, som om hun have en rød sok på. (Foto: GoFundMe/Brittany Smith)

Brittany Smith afleverede den 11. august sin to-årige datter Kaylee hos hendes sted-bedstemor Jennifer Vaughn, der havde lovet at passe hende. Det havde hun i øvrigt gjort flere gange tidligere uden problemer. Men netop den her dag gik det gruelig galt.

Sted-bedstemoren Jennifer Vaugh ringede kun et par timer efter til Brittany Smith med panik i stemmen for fortalte, at hun skulle komme med det samme, fordi Kaylee var blevet voldsomt forbrændt. Ifølge Brittany Smith indrømmede Jennifer Vaugh oven i købet, at hun havde skoldet Kaylees fod med kogende vand for at straffe hende. Hun undskyldte sig selv med, at hun havde haft en 'rigtig dårlig dag'.

Her ses Kaylees forbrændte fod fra siden med store gule vabler. (foto: GoFundMe/Brittany Smith)

Kaylee blev naturligvis kørt til det nærmeste hospital, hvor hun blev behandlet for sine voldsomme forbrændinger.

Kriminal-betjenten Rocky Potter, fra politiet i Rhea County var forbløffet, da han så forbrændingerne:

- Det er de værste forbrændings-skader, jeg nogensinde har set. På hospitalet kaldte de forbrændingerne for 'sokkeforbrænding', fordi forbrændingen på hendes fod lignede en sok, fortæller Rocky Potter til New9ABC.

Til Metro US har Brittany Smith forklaret følgende om sagen:

'Det er bare så forfærdeligt. Og alt er bare enormt stressende. Kaylee har allerede fået to operationer, men de har ikke virket så godt, som lægerne havde håbet på. Huden vil ikke reparere sig selv. Og Kaylee har hele tiden store smerter, fortæller Brittany.

Retssagen mod stedmoren Jennifer Vaughn starter i oktober måned. Der er i øvrigt oprettet en indsamling til den lille Kaylee på hjemmesiden GoFundMe.

Kaylee har det meget bedre i dag. Men hun kan endnu ikke gå. Og den lille pige har stadig store smerter. (Foto: GoFundMe/Brittany Smith)