'Bedstemor med slag i' sender nøgen røver på flugt

65-årige Clarese Gainy er ikke bange anlagt. Det viste hun tydeligt, da hun søndag morgen blev vækket af larm uden for sin lejlighed, skriver CBS.

Uden for sit vindue kunne Gainy nemlig se en mand kun iført boksershorts, som stod og hev i dørhåndtaget på hendes bil.

Derfor valgte den 65-årige amerikaner at ringe til politiet, men inden da, tog hun sagen i egen hånd.

- Jeg griber mit bat, mander mig op, og åbner døren langsomt, fortæller Clarese Gainy.

Da hun åbnede døren, gik gerningsmanden, den 130 kilo tunge Antonio Mosely til angreb, men det skulle han komme til at fortryde inderligt.

- Jeg tog battet og slog ham lige i hovedet, ligesom 'pi-yah'. Han sagde 'av'.

Antonio Mosely valgte det forkerte offer, da han forsøgte at bryde ind i Clarese gainys bil.

'Han skal bare være glad for at jeg ikke havde en pistol'

Ifølge politiet flygtede Mosely derefter til en nærliggende trailerpark og efterlod bukser, trøje og en sok på gerningsstedet.

En politihund havde derfor let ved at spore sig frem til hans skjulested i en trailer. Her blev han anholdt i et nyt par bukser og i besiddelse af kokain.

Efterfølgende havde Clarese Gainy nemt ved at identificere Antonio Mosely som gerningsmanden, ikke kun på udseende, men også på den hovedskade, som hun havde forvoldt ham. Mosely er nu varetægtsfængslet for to indbrudssager og en narkosag.

- Han skal bare være glad for, at jeg ikke havde en pistol. For jeg havde skudt ham.

- Men det her er min pistol, siger Gainy og hæver sit baseball-bat.

- For jeg går 'pi-yow' med det.