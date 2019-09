Bedstemor med slag i: Tæver røver med stok

En mand fik sig noget af en overraskelse, da han prøvede at røve en aviskiosk.

Der stod nemlig en 82-årig dame bag disken, som ikke lige ville lade sig røve. I hvert fald ikke uden kamp. Hun fattede sin stok og slog røveren flere gange med den.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og lokalmediet StokeonTrentLive.

Den 82-årige bedstemor til tre, June Turner, har drevet kiosken i 45 år, og hun havde ikke i sinde at overgive sig, da røveren stormede ind og forlangte penge fra kassen tirsdag morgen klokken 6.30.

Manden dækkede sig under en form for tæppe, mens han røvede butikken, og han forsøgte at komme om bag disken for at tage pengene, da June Turner gik til modangreb.

Heldigvis havde hun sin stok i nærheden, som hun har brugt siden hun for tre år siden fik en ny hofte.

- Jeg reagerede instinktivt. Jeg tænkte, 'det er ingen chance for, at han får de penge, som vi arbejder så hårdt for at tjene'.

- Jeg ville ønske, at jeg havde noget hårdere med mig, så jeg kunne have slået ham bevidstløs, siger June Turner.

Det lykkedes ifølge Daily Mail kun røveren at slippe af sted med seks pakker smøger og 50 britiske pund, svarende til omkring 415 kroner. Mediet skriver ligeledes, at den standhaftige bedstemor var tilbage bag disken blot en halv time senere, efter hun var blevet tjekket af ambulancefolk.

Hun slap fra røveriet med et blåt øje og mærker på sin arm.

Fredag morgen kunne politiet i Staffordshire fortælle, at de havde anholdt en 28-årig mand for røveriet, og senere fredag anholdt de endnu en mand, denne gang en 27-årig. Begge mænd var uden fast adresse og det er uklart, om de er sigtet i sagen.