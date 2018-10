Befamlede kvindes bryster på fly: - Præsidenten siger at det er ok

En flypassager forklarede, at 'det er okay at befamle kvinder på deres private dele'

Da en kvinde var faldet i søvn på et fly fra Texas til New Mexico, blev hun pludselig vækket. Hun kunne mærke sit tøj bevæge sig.

Sekunder efter gik det op for hende, at en hånd holdt rundt om hendes bryst.

Bagved hende sad Bruce Alexander, der ifølge eget udsagn godt må røre på kvinden, da præsidenten siger, det er okay.

Sådan lyder det i forhørsrapporten fra anklagemyndigheden i New Mexico.

Omkring 30 minutter efter den første hændelse, begyndte Bruce Alexander endnu en gang at røre ved kvinden. Denne gang greb han fat i hendes arm, hvorefter han nussede hende på siden. Det fik i sidste ende flypersonalet til at finde en ny plads til den forurettede kvinde.

FBI går ind i sagen

Da flyet fra Southwest Airlines landede i New Mexico blev manden anholdt af uniformerede betjente fra Albuquerque Police Department og FBI. Her forklarede han ifølge forhørsrapporten, at 'USA's præsident siger, det er okay at befamle kvinder på deres private dele.'

Huffington Post har været i kontakt med Southwest Airlines for at følge op på personalets håndtering af sagen. Selskabet skriver, at de 'løbende gennemgår og opdaterer' træning af personale, 'når det er nødvendigt.'

Ifølge anklagemyndigheden risikerer Bruce Alexander op til to års fængsel og en bøde på lidt over 1.6 millioner kroner.