Befriede fange ved sygehus: Tåregas ramte ved siden af

Tre fængselsbetjente slap for at blive blændet, da de onsdag pludselig blev truet med pistol til at udlevere fange

De tre fængselsbetjente, som onsdag fik sprøjtet tåregas imod sig under en befrielsesaktion ved Nykøbing Falster Sygehus, har det nogenlunde.

Det fortæller formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, til Ekstra Bladet.

- De har det godt, men er rystede over trusselssituationen, siger Kim Østerbye.

Der var tale om to mandlige og en kvindelig betjent. Ud over tåregas blev de tre truet med pistol af de gerningsmænd, som klokken 10.34 pludselig dukkede op på p-pladsen ved akutmodtagelsen.

Gerningsmændene havde held til at befri en 32-årig narkodømt mand, som var til behandling på sygehuset, og som blev bevogtet af fængselsbetjentene. Manden afsoner for tiden en fængselsdom på fire et halvt år.

Vindretningen hjalp

Kim Østerbye har læst rapporten over hændelsesforløbet og fortæller til Ekstra Bladet, at de tre fængselsbetjente slap heldigt fra mødet med både tåregas og pistol.

- De kom heldigvis ikke noget til. Vindretningen var af en sådan karakter, at de ikke blev ramt. Tåregas er jo noget flygtigt noget, siger Kim Østerbye.

Onsdag eftermiddag spærrede politiet Farø totalt af, mens den 32-årige fange stadig var på fri fod. Lastbiler på øen blev gennemgået, men det var et andet sted, man fandt den 32-årige. Foto: Per Rasmussen

Allerede et kvarter efter befrielsesaktionen blev en 26-årig mand anholdt på Farø. Han blev siden sigtet for at have deltaget i befrielsesaktionen.

Manden kørte i den Mercedes, som formentlig blev brugt til at køre fra sygehuset i. Han var alene i bilen.

Klokken 21.57 blev den 32-årige flugtfange anholdt af betjente fra Københavns Politi. De fandt ham i bagagerummet på en bil på Amager. Bilens fører - en 23-årig mand - blev ligeledes anholdt og sigtet for medvirken til befrielsen.

Alle tre mænd blev torsdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Sigtet for at planlægge sammen

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, da det er politiets opfattelse, at en eller flere medgerningsmænd kan være på fri fod. De tre er sigtet for i fællesskab at have planlagt flugtforsøget.

Ud over trusler med CS gas-spray og pistol er de sigtet for tyveri af et sæt nummerplader og for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.

Godt 11 timer nåede en 32-årig fange at være på fri fod, inden politiet fik anholdt ham. Foto: Per Rasmussen

Når den 32-årige ikke bare blev kørt direkte tilbage til afsoning af sin narkodom i fængslet, skyldes det, at man er tilbageholdt under andre omstændigheder som varetægtsfængslet. Her har man ikke de samme friheder som en almindelig fange i et fængsel, når det gælder eksempelvis kommunikation med andre.

- Der sker det rent praktiske, at han udtages fra sin almindelige afsoning og varetægtsfængsles i stedet for, siger anklager Susanne Bluhm til Ekstra Bladet.

Alle tre nægter sig skyldige i det, som politiet betegner som en planlagt befrielsesaktion. De har udbedt sig betænkningstid med henblik på, om de vil have prøvet spørgsmålet om varetægtsfængsling ved landsretten.

