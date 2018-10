Begik landets største kunstkup: Jeg fortrød med det samme

- Vi stod til at blive jagtet af alt og alle. Alle ville jo have en bid af det her, lyder det fra en af røverne bag Rembrandt-kuppet

Han troede, at han skulle stjæle et maleri til en værdi af omkring en million kroner.

I stedet begik Kristian Miletic danmarkshistoriens største kunstkup, da han med en kompagnon ved højlys dag klippede både et Rembrandt-maleri og et værk af den italienske kunstner Bellini ned fra væggen på Nivaagaard Malerisamling.

Malerier, der til sammen er vurderet til næsten 200 millioner kroner.

- Jeg fortrød med det samme, siger Kristian Miletic, der i aften tager seerne helt tæt på kuppet i programmet ’Forbrydelsen’, som sendes klokken 21 på Kanal 5.

Værdien af rovet gik dog først op for ham senere samme dag, da nyheden om røveriet spredtes i medierne.

Han troede, at han skulle stjæle et maleri til en værdi af omkring en million kroner. I stedet begik Kristian Miletic danmarkshistoriens største kunstkup. Foto: Discovery Networks

– Jeg vidste, at det her kom ikke til at gå godt. Vi stod til at blive jagtet af alt og alle. Alle ville jo have en bid af det her. Miljøet og bestemt også politiet og efterretningstjenester, siger Kristian Miletic i dag - næsten 17 år efter han fik sin dom på to års fængsel for millionrøveriet.

– Man stjæler bare ikke et klenodie. Noget, der kun er én ting af. Det var bare bedst, at det kom tilbage, hvor det hørte til, siger Kristian Miletic, der hurtigt besluttede sig for, at malerierne skulle leveres tilbage.

I programmet giver sagens efterforsker, Jens Svensson, også sin oplevelse af millionrøveriet, hvor politiet i første omgang var på bar bund.

- Vi havde intet konkret. Overhovedet intet, fortæller Jens Svensson i programmet, som går helt tæt på efterforskningen i den spektakulære sag.

Rembrandt-røveriet fra Nivaagaard Malerisamling blev begået i januar 1999 og er danmarkshistoriens største og eneste kunstkup, hvor det også lykkedes politiet at skaffe malerierne tilbage.