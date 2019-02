Begik væbnet røveri for at stjæle wienerbrød: Nu vil svensk politi have hjælp

Et usædvanligt røveri begået for et par dage siden, hvor to store drenge i en af de belastede ghettoer i Stockholm stjal noget wienerbrød, er nu blevet en af Sveriges mest omtalte historier.

De to unge mænd trak nemlig våben, da personalet i en butik i stormagasinet Kista Galleria forsøgte at stoppe dem.

Den usædvanlige historie blev dråben, der fik bægeret til at flyde over for den lokale politichef Christoffer Boman, der efterfølgende lagde et desperat nødråb ud på Polisen i Rinkebys Facebook, hvor han slår alarm og blandt andet i et videoklip siger følgende:

'Forstår vi overhovedet, hvor syg den adfærd er? Eller er vi blevet alt for vant til de her voldshandlinger, der er sket de seneste år?', spørger den fungerende chef for politiet i Järva i en optagelse, der er lagt ud på Facebook.

Det skriver flere medier heriblandt SVT om det usædvanlige nødråb fra politiet, der er blevet set mere end 1 million gange.

'Det her er en begivenhed, der er et eksempel på, at det er gået galt i alt for lang tid. Jeg føler, at de her unge mænd er faret fuldstændigt vild i deres relationer til andre, i macho-kulturen og i deres egen frygt. Og når man kobler det sammen med, at de har våben, så bliver de ekstremt farlige', siger politichef Christoffer Boman.

Den lokale politichef Christoffer Boman opfordrer nu alle svenskere til at hjælpe til med at finde våben i de kriminelle miljøer i Sverige. (Foto: Polisen Rinkeby)

Politichefen opfordrer i øvrigt hele den svenske befolkning til at erkende, at alle må træde frem og hjælpe til, hvis der skal gøres noget ved den omfattende våbenkriminalitet, som politiet ofte møder. Han mener nemlig, at der ikke er nok politifolk i Sverige.

'I politiet bruger vi enorme ressourcer og enorme kræfter på at håndtere deres manglende formåen i relationer og de konflikter, der opstår i den forbindelse. Men vi er ikke nok'.

'Hvis vi for alvor mener, at vi vil have et stop for skyderierne, må vi allesammen hjælpe til. Vi har brug for jer nu'.

Politichefens nødråb er gået viralt, og de fleste svenskere er enige om, at der skal gøres noget ved de mange skyderier og de mange våben, der er i de kriminelle miljøer i Sverige.

Politichefen møder dog også kritik for sit opslag, fordi mange ser det som en falliterklæring for svensk politi. Den kendte svenske debattør Jenny Sonesson kommenterede f.eks. videoen således:

'Se den her film, som er et nødråb fra politiet i Rinkeby. Voldsmonopolet beder om hjælp. De kan ikke håndtere bevæbnede unge mænd. Hvis man trækker et våben, fordi man er blevet snuppet i at stjæle wienerbrød, hvad vil man så ikke gøre om nogle år? Jeg bliver mere og mere ked af det, når jeg tænker på fremtiden. Det Sverige, som jeg voksede op i, findes ikke længere'.