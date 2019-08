Bekymret mor: Mand jagtede min datter i Lalandia

En mand jagtede ifølge Heidi Hansen hendes datter i Lalandia. Politiet oplyser, at han bliver sigtet for blufærdighedskrænkelse

Ifølge Heidi Hansen blev hendes ti-årige datter 6. august jagtet gennem badelandet Lalandia af en mandlig badegæst.

- Hun skynder sig ud af rutsjebanen, fordi hun tror, han vil fange hende. Hun kunne godt mærke, at han gjorde noget forkert, siger den bekymrede mor til Ekstra Bladet, der var afsted med sin søn på tre år, sin ti-årige datter og hendes veninde.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi bekræfter episoden overfor Ekstra Bladet, som de modtog en anmeldelse om 7. august. Fungerende politikommissær i lokal efterforskning Nakskov Jesper Andersen Sieck oplyser, at de har fundet frem til mandens identitet.

- Det er en 33-årig mand. Vi har fundet frem til hans bopæl, og vi regner med at kunne sigte ham for blufærdighedskrænkelse senere i dag, siger han.

Ikke taget alvorligt

Personalet blev informeret om hændelsen, og manden bliver identificeret, så begge historier kunne blive hørt. Heidi Hansen bliver samtidig lovet, at hende og datteren ikke ville se mere til manden. Men hun mener ikke Lalandia har taget episoden alvorligt nok:

- Vi står i receptionen, og så bliver han ført ud lige forbi os. Han ser mig og min datter og begynder at grine af os, siger Heidi Hansen.

Manden blev bortvist fra badelandet. Samtidig blev Heidi og hendes børn tilbudt en gratis omgang pizza som plaster på såret. Heidis datter var dog så skræmt af episoden, at de tog hjem samme dag.

Dagen efter ringede centerlederen for Lalandia i Rødby til Heidi Hansen og tilbød dem et nyt ophold kvit og frit i badelandet, ligesom han også understregede, at de gerne ville hjælpe med politianmeldelse.

Direktør: - Det er meget uheldigt

Administrerende direktør i Lalandia, Jan Harrit, er ærgerlig over situationen. Denne hændelse er ifølge Lalandia den tredje denne sommer af lignende karakter i badelandet.

- Det er meget upassende. Da moren kontakter vores livredder, finder vi manden med det samme, og han bliver bortvist. Vi har givet ham karantæne.

- Var det øjeblikkeligt? For jeg kan forstå, at det først var dagen efter, at Heidi Hansen blev kontaktet efter at chefen for Lalandia Rødby.

- Det var dagen efter, han fik karantæne. Vi skulle finde ud af, hvem han er, og hvor han bor.

- På Heidi Hansen virkede det som om, at hændelsen ikke blev taget seriøst nok. Hvad tænker du om det?

- Vi har en nultolerance over for de her ting. Men den her hændelse har været fagter og ansigtsudtryk og ikke berøring. Det skal selvfølgelig ikke ske hos os, men fra det, og til at lave en politianmeldelse, der skal man sondre. Vi tager det alvorligt, men der er forskel.

- Heidi fortalte også, at hun var blevet lovet ikke at skulle se manden mere, men alligevel bliver han ført forbi mor og datter, hvor han ifølge hende griner af dem?

- Det er meget uheldigt, at de møder hinanden på vej ud.

- Det lyder som et problem i oplever i en sådan grad, at I har nogle faste retningslinjer?

- Generelt er det sådan, at et badeland skal være et glad og trygt sted. Vi har nogle helt klare regler for, hvordan man skal opføre sig. Det gælder både billeder, film og generel opførsel.

- Hvor ofte oplever i problemer af den her karakter?

- Vi har haft to episoder her i sommer udover den her, og det er en optrapning. Vi har haft badelandet i 30 år, så det er noget, vi har oplevet før, men lige her i år, har der været to tilfælde inden for omkring tre uger. Det er smadderærgerligt, at der er voksne mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt, siger administrerende direktør Jan Harrit.