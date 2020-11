Belgisk politi gør det største kokainfund i landets historie

Belgisk politi har beslaglagt 11,5 ton ren kokain skjult i en container på havnen i Antwerpen. Det er det største fund af kokain i landets historie.

Det oplyser en anklagemyndighed i Belgien i en meddelelse torsdag.

Fundet blev gjort 27. oktober, da politi undersøgte fem containere med metalskrot fra Sydamerika.

Den store mængde kokain har i sin reneste form en anslået værdi af 450 millioner euro svarende til cirka 3,3 milliarder kroner, oplyser anklagemyndigheden.

Hvis fundet var nået ud på gadeplan for at blive solgt, ville værdien have været omkring det dobbelte.

Havnen i Antwerpen anses som Europas største indgangsport for kokain til Europa. Det skyldes havnens tætte handelsforbindelser til Sydamerika.

Efterforskere oplyser, at containeren med kokainen først ankom til havnen i den belgiske by Zeebrügge, inden den blev fragtet videre til Antwerpen.

Kokainen var skjult i en stålcontainer, der befandt sig inde i en endnu større fragtcontainer. Den var sendt fra det lille land Guyana i den nordlige del af Sydamerika.

Containerens slutmodtager var et firma lige på den anden side af grænsen mellem Belgien og Holland.

Politiet har anholdt tre personer i forbindelse med efterforskningen. To er anholdt i Belgien og én i Holland.

Sagen er forbundet til en politiaktion i september og oktober, hvor belgisk politi anholdt 22 mistænkte og beslaglagde tre millioner euro eller cirka 22 millioner kroner i kontanter.

De 22 mistænkte er stadig tilbageholdt. Blandt dem er en tidligere leder i belgisk politi og tre stadig aktive betjente.

Antwerpen og naboprovinsen Limburg er de seneste år blevet ramt af en kriminalitetsbølge, der knytter sig til ulovlig narkohandel.

I den forbindelse har begge byer oplevet flere gidseltagninger, angreb og drab.

