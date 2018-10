Beløbet stiger: Svindelsigtede Britta 'tager det som det kommer'

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner, vil betale pengene tilbage, såfremt hun modtager en opkrævning.

Det oplyser kvinden ifølge sin advokat, Nima Napipour.

Det fremgår af et domsbogsudskrift fra Sø-og Handelsretten fra den 4. oktober, som TV2 Fyn har fået aktindsigt i.

I skifteretten, hvor kvinden blev erklæret konkurs, oplyste Nima Napipour, at hans klient har sagt, at "hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer." Det skriver TV 2/Fyn.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september, hvor hun blev bortvist fra sit arbejde. Dagen inden var hun blevet politianmeldt.

En intern undersøgelse peger på, at hun har svindlet for 111 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsen til sine egne konti.

Svindlen menes at være blevet begået fra 2002 til 2018. Anna Britta Troelsgaard Nielsen er på fri fod og er efterlyst af Interpol.

Kravet mod den tidligere afdelingsleder er ifølge Kammeradvokaten på 123 millioner kroner. De 123 millioner kroner er inklusive renter i den periode, hvor pengene er gået ind på hendes konto i Danske Bank. Det skriver TV2 Fyn.

