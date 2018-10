Bendtners skæbne afgøres på tre timer

Københavns Politi bekræfter nu, at der er rejst tiltale i sagen, hvor fodboldspilleren Nicklas Bendtner er tiltalt for vold mod en taxachauffør i indre København klokken 02.24 natten til 9. september i år.

Taxachaufføren, der, ifølge Rasmus Krochin, kommunikationschef hos Dantaxi, brækkede kæben i forbindelse med episoden, er blevet tiltalt for forsøg på vold.

- Anklageskriftet er nu forkyndt for de involverede parter, og Københavns Politi kan derfor bekræfte, at der er rejst tiltale mod begge parter i sagen, skriver Københavns Politi i en mail.

Anklageskriftet kan først udleveres til pressen en uge efter, at det er forkyndt for de tiltalte, og det er derfor uvist, præcist hvad Nicklas Bendtner er tiltalt for.

Nu taler taxachaufføren - afviser Bendtners forklaring

Taxachaufførens forsvarer, Mette Grith Stage, fortalte i går, at hendes klient er blevet tiltalt for at have kastet med en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste uden at ramme. Han nægter sig skyldig.

Sagen er berammet til at køre i Københavns Byret 2. november klokken 09.30, hvor der er afsat tre timer til sagen.

Københavns Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Nicklas Bendtners forsvarer, Anders Nemeth, oplyser følgende:

- Jeg har ikke anden kommentar end, at Nicklas Bendtner fortsat nægter sig skyldig.