Bent mistænkt for drab på konen: Nu sættes Forsvaret ind

Bent Ovesen, der er mistænkt for mordet på sin kone, har været forsvundet siden hendes død i oktober. Nu sætter politiet igen ind for at finde ham

Der er ingen, der har set 63-årige Bent Ovesen, siden han forlod sit hjem i sin brune Ford Mondeo 27. oktober sidste år.

Siden da har Sydøstjyllands Politi sigtet ham for drabet på konen, 61-årige Aase Ovesen, der blev dræbt kort inden, han forsvandt.

De har siden forsøgt at finde ham, men uden held.

Men nu skal der, ifølge Jydske Vestkysten, igen ledes efter Bent. Denne gang til søs.

- I weekenden skal vi lede i Kolding Fjord og på Lillebælt igen. Vi har været der før, men ikke nødvendigvis over det hele, oplyser Carit Andersen, der er efterforskningsleder ved Sydøstjyllands Politi.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse lørdag formiddag, at eftersøgningen dækker et større område og gennemføres fra klokken fem lørdag morgen til klokken otte søndag.

De oplyser også, at de arbejder ud fra en teori om, at Bent Ovesen efter, han havde dræbt sin kone, kørte sin bil i Lillebælt og druknede.

Bred søgning

Det er to af søværnets skibe, såkaldte minerydningsdroner af typen MSD og MSF og dykkerhold, der skal stå for eftersøgningen.

De skibe betyder, at der kan søges på dybere vand end hidtil.

At politiet leder efter Bent Ovesen i vandet, betyder ikke nødvendigvis, at politiet har fået nye spor, der peger på, at Bent eller bilen, skulle befinde sig i vandet.

- Det er stadig en bred søgning, vi har. Det kan stadig være aktuelt at lede på land, for eksempel i en tæt bevokset skov, i en forladt lade eller et andet sted. Vi har stadig alle antenner ude, siger Carit Andersen til Jydske Vestkysten.

Fokus på bilen

Det er især den næsten nye, brune Ford Mondeo, politiet fokuserer på.

Carit Andersen fortæller, at bilen er et omdrejningspunkt for sagen, fordi nogle tror, at Bent Ovesen kunne være i bilen, eller at bilen indeholder spor, der kan fortælle dem, hvor han er.

Sydøstjyllands politi får hjælp af Søværnet til at lede efter Bent Ovesen både lørdag og søndag i denne weekend.