Beredskab i chok over sankthansbål: - En fem-årig spejder ville vide bedre

En beboerforening i Greve tændte søndag aften tre bål i et moseområde. De mente ikke, at ilden kunne brede sig, fordi bladene på træerne var grønne

Overraskelse, hovedrysten og chok.

Det er de følelser, brandfolkene i Østsjællands Beredskab sidder tilbage med mandag morgen efter at have været på en yderst alvorlig sankthans-udrykning søndag aften i Greve.

Det viste sig, at en beboerforening ved Damhaven i Greve havde valgt at fejre sankthans ved at anlægge og tænde hele tre bål i et nærliggende moseområde. Årvågne og nervøse naboer alarmerede hurtigt beredskabet, da de kunne se høje flammer derfra, siger indsatsleder Torben Bang-Christensen til TV 2 Lorry.

- Det drejer sig om tre bål, der var anlagt i strid mod beredskabsloven i en mose i et engområde mellem boligområder, siger Torben Bang-Christensen.

Det var lokale beboere, der stod bag sankthans-arrangementet, som 25-30 personer var mødt op til.

- Det var beboerforeningen, der mente, det var en god idé. Det var ikke engang uordnede knægte, siger Torben Bang-Christensen.

- Vi talte med dem, og de mente ikke, at ilden kunne brede sig, fordi bladene på træerne var grønne. Det er der, vi er, sukker indsatslederen i telefonen.

Forstår det ikke

Han forklarer, at bladene på de omkringstående træer allerede var svedne, da beredskabet nåede frem.

- De havde gjort det i god tro, men det er dybt uforsvarligt. Jeg var helt rystet. Altså man anlægger bål så tæt på træer… Jeg forstår ikke, hvad der sker. Vi gør så meget ud af at fortælle om afstande. Det kunne have bredt sig og antændt en brand. Og så var der brugt rigeligt med tændvæske, siger Torben Bang-Christensen.

Beboerforeningen havde bygget bålet med trækviste og affaldstræ i et bevokset område.

- Altså en fem-årig spejder kunne vide bedre, siger Torben Bang-Christensen.

Overdraget til politiet

Beboerne fik hurtigt pakket deres ting sammen, da beredskabet ankom. Sagen om de tre ulovlige bål er nu overdraget til politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til TV 2 Lorry, at man endnu ikke formelt har modtaget en anmeldelse.

Indsatsleder Torben Bang-Christensen siger, at der generelt er gået inflation i at tænde bål den 23. juni.

- Enhver gård med respekt for sig selv skal brænde af. Det sker uden at søge tilladelse hos myndighederne. Du må ikke bare brænde af, siger han til TV 2 Lorry.