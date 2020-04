Beredskab undersøger: Luftalarm over Amager

Fredag aften hylede sirenevarslinger i omkring fem minutter over Amager i København. Hvorfor ved man ikke.

Det fortæller Kristian Levy fra Hovedstadens Beredskab til Ekstra Bladet.

- Vi har sendt mandskab ud til Prøvestenen for at undersøge det, mens vi også har haft kontakt til maskinmesteren, der er på vej derud.

- Der er ikke løbet nogen anmeldelser om brand ind, og der er ingen tegn på det, så det kan være en systemfejl, siger han.

Normalt hyler signalerne hvert år første maj 12.00 for at teste, om de endnu virker. Samtidig er det også med til at minde befolkningen om, hvad det egentlig betyder, så sirener strømmer ud over landskabet.