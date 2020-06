Bernio Verhagen idømmes fængsel for vold mod ekskæreste

OVERBLIK: Verhagen blev anholdt efter tumult i kiosk i Viborg

Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen står ifølge anklager til fængsel i mindst tre år og ni måneder for voldtægt og vold mod ekskæreste.

Her kan du læse om forløbet i sagerne:

* 22. oktober 2019: Bernio Verhagen og hans chilenske kæreste kommer til Viborg og indlogeres på Palads Hotel i Viborg.

* 5. november: 1. divisionsklubben Viborg FF melder ud, at klubben har skrevet kontrakt med Bernio Verhagen.

* - Vi er meget tilfredse med de offensive spillere, vi har i truppen i forvejen, men der er opstået en pludselig mulighed for at supplere med endnu en stærk spiller, og vi glæder os meget til at få ham i gang her, siger sportschef Jesper Fredberg på Viborgs hjemmeside.

* 5. november: Verhagen og kæreste flytter fra hotellet til et hus på Jegstrupvej i Viborg. Det sker, efter at politiet tre gange er rykket ud for at dæmpe gemytterne hos parret på hotellet.

* 13. november: Kæresten flytter på krisecenter i Silkeborg og beskylder få dage senere på sociale medier Verhagen for vold og kidnapning.

* 24. november: Viborg FF melder ud, at klubben er blevet svindlet, og at den vil overdrage sagen til politiet.

* 26. november: Viborg FF opsiger kontrakten med Verhagen og anmelder sagen til politiet.

* Samme dag anholdes Bernio Verhagen i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg.

* 27. november: Bernio Verhagen bliver varetægtsfængslet ved Retten i Viborg.

* 16. december: Varetægtsfængslingen forlænges ved et retsmøde i Viborg. Under transporten fra retten til arresten lykkes det Verhagen at stikke af. Han bliver efter 12 timer fundet i et kælderrum i Holstebro.

* 19. februar 2020: Anklagemyndigheden er klar med anklageskriftet, der omfatter ti forhold. Blandt andet voldtægt, ulovlig tvang, trusler, røveri, flugt fra politiet og uberettiget videooptagelse af samleje.

* 28. april: Sagen indledes ved Retten i Viborg.

* 30. april: Retten forlænger varetægtsfængslingen af Bernio Verhagen frem til endelig dom i sagen i juni.

* 10. juni: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Bernio Verhagen for bedrageri mod Viborg FF. Sagen bliver behandlet i Retten i Viborg 18. august.

* 24. juni: Retten i Viborg ventes at afgøre voldssagen mod Verhagen. Anklager går efter fængsel i tre år og ni måneder.

Hovedpersonen selv nægter alle anklager bortset fra flugtforholdet.

Kilder: Ritzau, Viborg FF, anklageskriftet.