Berygtede bandefolk dømt for kidnapning

Først blev ofrene truet med pistoler, knive og andre våben. Senere blev de udsat for slag og spark - både med de bare næver og med flere genstande - inden de blev tvunget ind i forskellige biler og frihedsberøvet.

Nu er 14 mænd dømt for den brutale kidnapning, som fandt sted på en parkeringsplads i Gellerup ved Aarhus natten til 16. januar i år.

Ifølge Retten i Aarhus var kidnapningen af de tre ofre kulminationen på en konflikt mellem den københavnske bandegruppering NNV og Korsløkkegruppen på den ene side og den aarhusianske Brabrand-bandegruppering på den anden.

Bandefolk går igen i brutale sager

Filmet og ydmyget

Under kidnapningen blev et af ofrene låst inde i et bagagerum. En anden blev undervejs hevet ud af bilen, fik tildelt to lussinger, mens han blev filmet og tvunget til at sige sit navn.

I sagen er det kommet frem, at flere af de nu dømte er medlemmer af NNV, mens andre hører til Korsløkkegrupperingen, der har base i Odense.

Retten i Aarhus fandt, at samtlige 14 tiltalte have gjort sig skyldige i vold og frihedsberøvelse.

Samlet fik de 20 års fængsel fordelt på straffe mellem ni måneder og tre og ni måneder.



Én blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år, mens en anden fik en advarsel om udvisning.

Anholdt ved dramatisk aktion

De 14 mænd blev anholdt efter Østjyllands Politi havde fået oplysninger om overfaldet og kidnapningen i Gellerup.

Da politiet ankom til den aarhusianske forstad stak flere biler af fra stedet, hvorefter betjentene eftersatte.

En bil med fire mænd blev således standset i Tilst, mens de resterende 10 dømte i sagen blev standset og anholdt på motorvejen ved Vejle ved en dramatisk befrielsesaktion.



- Der er tale om et groft og voldsomt overfald, og jeg er tilfreds med, at de tiltalte samlet set blev idømt over 20 års fængsel for dét flere af dem selv kaldte for en hyggetur til Aarhus. Jeg er samtidigt tilfreds med, at flertallet af de tiltalte blev dømt efter bandeparagraffen, som var medvirkende til, at deres straf blev skærpet, siger specialanklager Jesper Rubow.

To af de dømte modtog dommen, en ankede og 11 har taget betænkningstid i forhold til at anke.