Berygtede bandefolk fængslet for kidnapning

Figurer med tæt tilknytning til den berygtede NNV-bande er blandt de 14 anholdte, der i går blev varetægtsfængslet ved Retten i Århus. Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder med indsigt i miljøet.

Gruppen blev anholdt natten til torsdag på motorvej E45 ved Vejle, hvor Sydøstjyllands Politi i en dramatisk aktion spærrede motorvejen og fandt to personer, der formodes at være blevet bortført.

Ifølge sigtelsen var de to mænd forud for bortførelsen blevet udsat for vold i form af slag med køller, inden de ved 01-tiden blev proppet ind i to biler, der kørte sydpå ad motorvejen.

Politiet lægger jernring om Retten i Aarhus: 14 personer anholdt

Hvorfor de to mænd skulle bortføres er endnu uklart. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal de to mænd kun have perifær tilknytning til bandemiljøet i Århus.

Lagde jernring om retten

I forbindelse med grundlovsforhøret lagde politiet en jernring omkring Retten i Århus, hvor 14 mænd i alderen 19 til 33 år - hvoraf en del har adresse i København - ved 16-tiden blev fremstillet i grundlovsforhør.

Under den korte oplæsning af sigtelserne kom det frem, at de 14 mænd angiveligt havde deltaget i bortførelse af to yngre mænd på en p-plads ud for Gudrunsvej 88 i det vestlige Aarhus.

Politiet meddelte torsdag i en pressemeddelelse, at der formentlig er tale om et opgør af personlig karakter mellem to bandegrupperinger.

'På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid,' udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

På anklagers anmodning valgte dommer Joy Winther at lukke dørene ved retsmødet. Derfor vides det ikke, hvordan de 14 mænd forholder sig til sigtelserne.

kontrollerede biler på færge

En af de anholdte blev under retsmødet ført uden for retslokalet til et sidelokale. Han var utilpas efter den ublide anholdelse. Ti minutter senere blev han kørt væk under bevogtning.

Forud for retsmødet bortviste en talstærk politistyrke cirka 12 personer uden for retsbygningen. Ifølge politiets indsatsleder Erik Madsen er de anholdte stort set alle udefra kommende personer.

TV2Østjylland fortæller, hvordan Østjyllands Politi torsdag eftermiddag kontrollerede alle biler, der ankom med færgen fra Sjællands Odde.

Her var formålet at undgå ballade, fortæller vagtchef Lars Bisgaard.

- Vi har kontrolleret de biler, der er kørt af og har kigget ekstra på to biler. Vi har talt med dem, og det var ganske udramatisk, og der var ingen anholdte, lød det fra vagtchefen.

De to biler havde åbenbart personer med, der gerne ville overvære grundlovsforhøret.

Østjyllands Politi ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger omkring NNV-bandefolkene.