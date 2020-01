Berygtede bandefolk: Sådan blev mænd kidnappet i Århus

Interne fængselsproblemer vurderes at være baggrund for voldsom bortførelse

Det gik ganske voldsomt for sig, da en større gruppe mænd natten til 16. januar gennemførte en kidnapning af tre mænd i Århus ifølge sigtelsen. Det lykkedes dog politiet at forpurre den videre plan, da de anholdt gruppen og befriede de tre ofre i sagen.

Dagen efter, 16. januar, blev 14 mænd fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Århus og sigtet for grov vold og frihedsberøvelse.

Ifølge sigtelsen blev de tre ofre først slået med hænder og køller samt truet med pistoler. Dette skete ved 01-tiden på p-pladsen ved Gudrunsvej 88 i hjertet af Gellerup-parken i Brabrand.

Her blev den ene forurettede tvunget ned i bagagerummet på en bil, mens den anden blev tvunget ind i en anden bils kabine.

Efterfølgende kørte de fire biler ud på motorvejen, hvor kortegen satte kursen sydpå. Under køreturen blev de tre udsat for yderligere vold, lyder det i sigtelsen, som Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i.

Stoppet på motorvejen

Frihedsberøvelsen endte ved Vejle, hvor Sydøstjyllands Politi i en dramatisk aktion spærrede motorvejen og fandt personerne, der ifølge sigtelsen var blevet bortført.

De sigtede nægtede sig alle skyldige.

På dagen for fremstillingen lød politiets udmelding, at der var to forurettede i sagen, men i sigtelsen lyder det, at der retteligt var tale om tre

Det skyldes, at man i første omgang ikke var klar over, at der også var en tredje forurettet i sagen. Dette blev politiet først klar over efterfølgende, oplyser Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

De sigtede er i alderen 19 til 33, og en stor del har adresse i København.

NNV-folk anholdt

De fleste af de sigtede har indvandrerbaggrund og er i følge Ekstra Bladet del af den berygtede bandegruppering, NNV, som kilder med indsigt i miljøet vurderer til at den pt stærkeste bandestruktur i hovedstadsområdet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede øre på anklagerens anmodning, idet han henviste til sagens efterforskning og til, at der kan være mulige medgerningsmænd på fri fod.

Det fremgår af fængslingskendelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at der ikke er objektive fund på de forurettede, der understøtter, at der blev begået grov vold, ligesom der ikke blev fundet køller eller våben i de sigtedes biler, der blev standset på motorvejen ved Vejle.

I kendelsen oplyses det endvidere, at der er oplysninger om, at baggrunden for overfaldet var problemer i fængslet.