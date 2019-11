Berygtet klanboss udvist: Tilbage som asylansøger

Politiet og myndighederne i den tyske delstat Bremen sidder med en værre hovedpine. En berygtet klanboss, Ibrahim Miri, er vendt tilbage efter til den nordtyske by selvom han i sommer blev udvist til Libanon.

Myndighederne i Bremen har over for lokalmediet Weser Kurier bekræftet, at den 46-årige atter er i byen. Myndighederne oplyser desuden, at han er anholdt og sigtet for ulovlig indrejse.

I forvejen er han belagt med et opholds- og indrejseforbud. Men i den forgangne uge blev han anholdt på et kontor i Bremer-bydelen Bremen Nord, der huser den lokale afdeling af Bundesamts für Migration und Flüchtlinge - den forbundsmyndighed, der håndterer migranter og flygtninge.

Her ville han søge asyl, fordi han i Libanon, hvortil han i sommer blev udvist, angiveligt føler sig truet af shiitiske militser.

Tilsyneladende var han indrejst til Tyskland uden pas og visum en af dagene forud for besøget på kontoret, hvor han ville søge asyl.

Ibrahim Miri har en længere straffeattest, der inkluder organiseret handel med narko, ligesom han på et tidspunkt ve chef for rockerklubben Gremiums afdeling i Bremen.

Tyske medier beskrev dengang, hvordan kun to af rockerne vitterligt havde motorcykler.

I 2014 fik han seks års fængsel for narkotikaforbrydelser, og her blev han prøveløsladt i december 2018.

De tyske myndigheder vurderer, at han i en årrække var overhovedet i en kriminel familiestruktur kaldet Miri-klanen, der omfattede et netværk på godt 3000 personer.

Ibrahim Miri er statsløs palæstinenser og kom til Tyskland som 13-årig i midten af 1980'erne.

Tyske medier fortæller, hvordan man i årevis har forsøgt at udvise den 46-årige. I sommer gennemførte man så en aktion, hvor en større politistyrke natten til 10. juli trængte ind i en lejlighed i Bremen, hvor den 46-årige blev anholdt.

Ibrahim Miris advokat, Albert Timmer, mener, at hans klient har vist tegn på, at ville ændre sig til det bedre. En positiv udvikling, kalder advokaten det i følge Buten und binnen.

Advokaten vil gå til juridisk modangreb på sommerens udvisning, som han ikke mener var lovlig, fordi den skete uvarslet.