Berygtet mafiaboss dræbt uden for sit hjem

53-årige Francesco Cali, der efter sigende er boss i mafiafamilien Gambino, blev skudt ned onsdag aften uden for sit hjem på Staten Island i New York. Ifølge politiet var hans kone og børn inde i huset.

Det skriver flere amerikanske medier.

Francesco Cali er den første mafiaboss, der er blevet myrdet, siden John Gotti beordrede den tidligere Gambino-boss Paul Castello myrdet i 1985.

Ifølge politiet blev han skudt seks gange ved sit hjem i Hilltop Terrace klokken 21.20 amerikansk tid. Efterfølgende blev en blå varevogn set forlade stedet.

Francesco Cali blev erklæret død på Staten Islands University Hospital.

Politiet undersøger lige nu, om mordet var bestilt af 'de fem familier' i New York, som er en sammenslutning af fem store mafiafamilier, eller om det var udført på egen hånd af en 'cowboy'.

En 58-årig nabo med fornavnet Salvatore havde hørt en skudsalve på omkring syv skud kort efter klokken 21. Han kiggede ud ad vinduet, men kunne ikke se noget.

- Jeg hørte bare 'pow, pow, pow, pow,pow', fortalte Salvatore til New York Times.

Mordet kommer efter flere måneder, hvor New York har oplevet en stigning i bandeaktivitet.

Gammeldags leder

Francesco Cali med rødder i Sicilien blev 'godfather' i Gambino-familien i 2015. Hans ledelsesstil skulle være mere gammeldags, og han blev sjældent set offentligt.

Ifølge The New York Post skulle han have hyret nye italienske immigranter og fokuseret familiens kriminalitet omkring hårde stoffer.

Gambino-familien var i 1960'erne en af USA's største og mest indflydelsesrige mafiafamilier. Men i 1990'erne blev flere af lederne dømt for mord og afpresninger.

På det tidspunkt blev familien styret af den spektakulære John J. Gotti, der ofte blev set på eksklusive restauranter og natklubber flankeret af livvagter.

Hans vej til toppen i Gambino-familien var ved at arrangere et mord på hans forgænger Paul Castellano i 1985 foran Sparks Steak House på Manhatten.

John J. Gotti døde som 64-årig i fængslet i 2002. Hans søn, den tidligere boss i Gambino-famillien John A. Gotti, blev i 2013 knivstukket i maven. Han overlevede, men siden tog Francesco Cali angiveligt over.