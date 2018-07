Berygtet storsvindler igen bag tremmer i Danmark

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (koster alm. takst) eller på mail 1224@eb.dk

En 60-årig kvindelig storsvindler - kendt i en dansk podcast fra Politiken som 'Kvinden med den tunge kuffert' - er igen bag tremmer i Danmark.

Marie Madeleine Steen, der er norsk, blev i går varetægtsfængslet i to uger ved retten i Lyngby, efter at hun, ifølge sigtelsen, snød en hjælpsom kvinde i Holte for 1600 kr.

Men Nordsjællands politi havde i forvejen 15 sigtelser mod hende 'på lager', og der er også kommet to nye anmeldelser, så Nordsjællands politi har nu 18 bedrageriforhold på kvinden.

- Vi har mistanke om, at der kan være flere forhold, siger efterforskningsleder Allan Lørup, der opfordrer eventuelle andre ofre om at henvende sig til politiet.

Marie Madeleine Steen, der har brugt talrige alias´er, er dømt talrige gange i Norge, Sverige og Danmark siden 1992. I Sverige er hun blevet kaldt 'Nordens største bedragerske'.

Hun har været i 'Efterlyst' på TV3 og Politiken og 'Third Ear' udsendte i 2016 en podcast om Marie Madeleine Steen og hendes svindelnumre. Når hun rejser rundt, slæber hun ofte på en tung kuffert, deraf tilnavnet.

Er prøveløsladt

Så sent som i maj 2017 fik hun en dom i Oslo på to et halvt års fængsel, og hun var prøveløsladt, da hun, ifølge politiet, begik nye bedragerier i Danmark.

I grundlovsforhøret nægtede den 60-årige kvinde at udtale sig, men erkendte via sin forsvarer to bedragerier. I det ene tilfælde havde hun indlogeret sig på et hotel i otte dage uden at betale, i det andet havde hun solgt to billetter til Roskilde Festivalen, som hun ikke havde.

Alle de øvrige forhold nægter hun sig skyldig i - også det nyeste forhold fra Holte, hvor offeret selv udførte et større detektivarbejde for at finde bedrageren og serverede hende på et sølvfad til politiet på Hotel Marina i vedbæk.

Sagen startede på en bænk ved Vejlesø i Holte, hvor en kvinde faldt i snak med den 60-årige norske kvinde, der så trist ud. Hun fortalte, at hendes søn var kørt hjem til Norge i bilen, og hendes pung lå i bilen, så hun havde ingen penge.

Kvinden lånte hende 1600 kr. og de snakkede om, at hun så kunne indlogere sig på Skodsborg Badehotel. Den norske kvinde lånte også hendes mobil og ringede til hotellet. Derefter bestilte hun en taxa, men den skulle køre hende til en anden adresse på Strandvejen.

Fandt hende på Hotel Marina

Da kvinden kom hjem, undrede hun sig over hele forløbet og blev mistænksom. Hun ringede til det nummer, den norske kvinde havde ringet til, men det var en kro. Derefter Googlede hun kvindens navn, og fandt ud af, at hun var kendt som svindleren 'Kvinden med den store kuffert'.

Offeret fra Holte besluttede sig derfor til selv at lede efter kvinden for at få sine 1600 kr. tilbage. Hun kørte til Hotel Marina i Vedbæk og spurgte efter den norske kvinde, som ganske rigtigt var gæst på hotellet, men ikke hjemme.

Næste morgen stod Holte-kvinden tidligt op og kørte til Hotel Marina klokken seks om morgenen - hvor hun var heldig at passe Marie Madeleine Steen op, da hun var ved at forlade hotellet. Svindleren betalte 600 kr. tilbage til Holte-kvinden, men havde ikke resten af pengene, så hun ringede efter politiet.

- Vi havde i forvejen et sagskompleks på 15 sigtelser tilbage fra 2014, 2015 og 2016, som ikke var afgjort, fordi hun i mellemtiden blev dømt i Norge. Dem har vi nu fundet frem, så vi kan få samlet hele sagen, fortæller anklager i grundlovsforhøret Michael Qvist.

Marie Madeleine Steen har gennem årene udgivet sig for at være bedemand, jordemor, læge, overlæge, præst, psykolog og meget andet ligesom hun har brugt talrige forskellige navne.'

Hendes fremgangsmåde ved svindlerierne er blandt andet, at hun indlogerer sig på et hotel og betaler for en overnatning eller to, men bliver i flere dage og så stikker hun af fra regningen.

Hun udnytter også folks sympati, når hun fortæller, at hun har kræft og mangler penge. På den måde snød hun sig frem i Norge i 2015, hvor hun opsøgte menigheder og kristne institutioner og narrede penge fra dem med sin kræft-historie. Samme metode har hun brugt i Danmark.

Politiet ved ikke, hvor længe den dømte svindler har været i Danmark i denne omgang.