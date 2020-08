Beskidte penge: 30-årig sigtet for million-bedrageri

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 30-årig mand med bopæl og firmaadresser på Sjælland bliver nu afhørt i en sag om bedrageri for, hvad anklageren foreløbig har talt op til 'mindst to millioner kroner' og om dokumentfalsk.

Maria Jepsen, anklager i den komplicerede sag, læste den omfattende sigtelse med ikke færre end 44 forhold op i retssal 3, før hun begærede afhøringen af den anholdte mand afviklet bag lukkede døre.

Det gjorde hun af hensyn til politiets efterforskning og set i lyset af, at der kan være en eller flere involverede i sagen, som stadigvæk er på fri fod. Hun mente, der ville være risiko for, at der ville kunne tilflyde de enkeltpersoner oplysninger, som kunne påvirke skade politiets efterforskning.

En begæring som dommer Jørgen Lougart fulgte.

Ulovlige lån og indkøb

Den bedragerisigtede mand blev anholdt onsdag morgen og derefter afhørt kortvarigt af Midt- og Vestsjællands Politi. Han sigtes for, at have begået især data-bedragerier men også almindeligt bedrageri igennem fire år og tre måneder fra marts 2016.

Det skal efter politiets opfattelse være foregået over store dele af Sjælland.

Han skal ved adskillige lejligheder have misbrugt cvr-numre, nem-id og elektronisk data-behandling til at oprette kundekonti med køb af for eksempel maskiner eller køretøjer eller foretage lån på andre enkeltpersoners eller firmaers bekostning.

Dyre mærkevareure

I et enkelt tilfælde forsøgte han angiveligt ved hjælp af et falsk dokument at købe 10 mærkevare-ure til en værdi af 179.000 kroner. Det lykkedes ikke.

Han er også sigtet for at have solgt for eksempel mobiltelefoner eller varmepumper til folk uden at have vilje eller evne til at levere den solgte vare.

På sin klients vegne forklarede advokat Susanne Merete Ravn, at hendes klient nægter sig skyldig bortset fra fem forhold og en enkelt delvis erkendelse.

Stedfar skylder penge

- Min klient nægter sig særskilt skyldig i de forhold, der knytter sig til hans stedfar, som efter hans mening skylder ham penge,

Manden fortalte, at han 'selvfølgelig' gerne vil besvare spørgsmål. Den lyshårede, svært overvægtige mand i jeans, sportssko og T-shirt virkede i den åbne del af retsmødet relativt rolig.

Efterforskningens omfang understreges af, at anklageren har en hel papkasse med sagsakter med ind i retssalen.