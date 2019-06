Beskyldninger mod amerikansk politi: Svigtede døende betjent

Efter skarp kritik har Sacramentos politi nu offentliggjort en video, der dokumenterer den vanvittige konfrontation, afdelingens betjente havde med en bevæbnet mand onsdag.

Kritikken er kommet, fordi det angiveligt tog politiet 45 minutter at tilse deres 26-årige kvindelig kollega, Tara O'Sullivan, der blev ramt af skud og senere døde af sine kvæstelser.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet blev sent onsdag ringet op af en kvinde, der anmeldte vold i hjemmet. Politiet ankom til kvindens hjem, hvor betjenten Tara O'Sullivan og andre kollegaer var i gang med at hjælpe kvinden med at pakke hendes ting, da politiet pludselig kom under voldsom beskydning fra en automatriffel, der affyrede omkring 20 skud på få sekunder.

I videoen, der er optaget af O'Sullivans partner, kan man se, hvordan der opstår panik, da skuddene hagler ned om ørene på betjentene, der hurtigt søger et sikkert tilflugtssted.

Politiet havde forinden forsøgt at berolige manden, Adel Sambrano Ramos, ved at sige, at han ikke var i problemer, men budskabet trængte ikke igennem.

I stedet endte politiet og Adel Ramos i et skuddrama, der varede intet mindre end otte timer, før gerningsmanden til sidst overgav sig.

Ifølge politiet skød Adel Ramos på dem fra et hus bag betjentene, hvorfra han havde barrikaderet husets hoveddør.

Gerningsmanden skød ifølge politiet strategisk efter betjentene i timevis med to automatrifler, en shotgun og en pistol fra forskellige rum i huset, før han blev anholdt.

Måtte vente i 45 minutter

Politibetjenten Tara O'Sullivan blev ramt, og selvom der blev tilkaldt en BearCat, et panseret køretøj, som skulle hjælpe med at redde hende, gik der 45 minutter, før nogen kom hende til hjælp.

Lokalmediet The Sacramento Bee har rekonstrueret minutterne, efter hun blev ramt.

Mediet beskriver blandt andet, hvordan hendes kollegaer diskuterede, om de kunne komme hende til hjælp uden at sætte deres eget liv på spil.

- Jeg har stadig ikke fået svar på min spørgsmål. Kan vi redde betjenten fra her, hvor vi står, spurgte en betjent.

- Vores skudsikre veste kan ikke beskytte os med den riffel, han har, lød svaret fra en anden betjent.

Som bekendt overlevede Tara O'Sullivan ikke, og efterfølgende har politichef Daniel Hahn været ude og forsvare sine betjentes indsats.

- En af grundene til at det tog så lang tid er, at den mistænkte blev ved med at skyde på betjentene. Jeg ved, at det ligger betjentene på sinde at tjene samfundet, og jeg ved, at de ville have gjort alt for at hjælpe hende. Og jeg tror, at det er et resultat af god træning, godt lederskab og formentlig noget held, at der ikke var andre, der kom til skade den aften - hverken betjente eller borgere, sagde han ifølge The Sacramento Bee.

Allerede inden begravelsen fredag 27. juni har der været afholdt adskillige mindehøjtidligheder for Tara O'Sullivan - heriblandt kørte politi- og brandbiler i kortege ned af en motorvej i Sacramento for at mindes hende.