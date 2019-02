Beslaglægger Kim Jong-uns smuglervodka

Toldvæsnet i den hollandske havneby Rotterdam har beslaglagt 90.000 flasker russisk vodka, som menes at være tiltænkt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og hans militære ledere.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Hollandske toldere fandt de store mængder spiritus på et kinesisk containerskib. Foto: AFP

De 90.000 flasker russisk vodka var angiveligt tiltænkt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og hans militære ledere. Foto: AFP

De store mængder spiritus blev tirsdag fundet på et kinesisk containerskib, der ifølge de officielle fragtpapirer havde kurs mod en havn i Kina.

Myndighedernes mistanke blev vakt på grund containerskibets 'mistænkelige' sejlrute.

Hollands handelsminister, Sigrid Kaag, begrunder beslaglæggelsen med FN's sanktioner mod Nordkorea.

- FN's Sikkerhedsråd har pålagt Nordkorea klare sanktioner, så det er vigtigt at håndhæve disse sanktioner, som også sætter rammerne for import af luksusvarer. Derfor var toldvæsnet i sin gode ret til at fjerne containeren, siger hun.