Bestilt villa-brand gik helt galt: Brandstifter kvæstet i eksplosion

En påsat brand i en villa i Slagelse gik helt galt, da brandstifteren antændte den benzin, han havde hældt ud i huset, med en lighter.

Benzindampene eksploderede i et flammehav, og brandstifteren måtte flygte ud af huset med alvorlige brandsår på kroppen.

Huset på Ægirsvej i Slagelse blev lagt i ruiner, og der skete skader for mindst 4,8 millioner kr.

Brandstifteren blev indlagt på hospitalet og efterfølgende anholdt og varetægtsfængslet.

Politiet mener nemlig, at han var bestilt til at påsætte branden af husets 38-årige ejer i forsøget på at bedrage forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring.

Husejeren nægter

Derfor sidder husejeren også varetægtsfængslet, men den 38-årige beboer nægter sig skyldig i modsætning til den 48-årige brandstifter, som har tilstået overfor politiet.

Han ventes at gentage sin tilståelse i retten i Næstved den 3. august, hvor han vil få dom. Først når sagen mod den 48-årige er overstået, tager politiet stilling til tiltalen mod husejeren.

Den eksplosionsagtige brand skete den 30. april 2018 kl. 23, og efterforskningen mod husejeren og brandstifteren har politiet kørt for lukkede døre.

Men nu fremgår detaljerne om den påsatte brand af retsmødebegæringen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Lod dør være ulåst

Brandstiftelsen skete, ifølge retsmødebegæringen, efter aftale og planlægning med den 38-årige husejer. Han var ikke hjemme, da branden opstod, men han havde efterladt terrassedøren ulåst, så den 48-årige frit kunne gå ind i huset.

Husejeren havde også stillet to dunke benzin klar i huset, og den 48-årige hældte benzinen ud i stueetagen og på førstesal. Da han tændte en lighter eksploderede benzindampene.

Skaderne er opgjort til fire millioner kr. for huset og 800.000 kr. for indboet. Huset var på 189 kvadratmeter, seks værelser og var bygget i 1969.

De kriminaltekniske undersøgelser bekræftede, at branden var påsat og den 48-årige blev anholdt, mens han lå på sygehuset og blev behandlet for sine skader. Han blev fængslet 'in absentia', men er nu så rask, at han er flyttet til et arresthus.

Husjeren og den 48-årige er angiveligt bekendte. Hvis de bliver dømt for at have anstiftet branden, kommer de til at hænge på en million-erstatning til forsikringsselskabet.