Betjent ændrede forklaring i retten: 'Der var ekstremt pres på hjemmefronten'

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En usædvanlig sag om stjålne lamper og lysekroner fra Politigården i København begyndte i dag i Københavns Byret. Fire mænd er i alt tiltalt, hvor to af dem er politimænd.

En 46-årig betjent, der var klædt i blå skjorte og slips i retten, er tiltalt for tyveri af tre Art Deco lysekroner og fem lamper designet af Aage Rafn i perioden fra januar 2013 til juli 2016.

Tre andre heriblandt en 62-årig betjent er tiltalt for at sælge eller forsøgt at sælge seks af otte stjålne genstande på auktionssteder i perioden januar 2013 til september 2015 ifølge anklageskriftet.

Ifølge Statsadvokaten i København er den samlede værdi af de otte ting cirka 310.000 kroner.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige.

I retten forklarede den 46-årige betjent, som var tiltalt for at have stjålet lamperne og lysekroner fra Politigården i København, at han havde købt lamperne af en ven og ikke anede, at de var fra Politigården.

- Jeg købte lamperne og lysekronerne af min ven, der kommer fra Frederiksberg. Min mor havde en af de samme lamper, og så kunne hun måske få en ekstra, sagde den 46-årige tiltalte i retten.

Har tidligere tilstået

I august 2016 startede en efterforskning af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), og den 46-årige politimand blev anholdt efterfølgende.

Den 46-årige tiltalte blev anholdt i august 2016, og tre dage senere afgav han sin første forklaring.

Her kom det frem i retten i dag, at han faktisk tilstod tyveri fra Politigården. Siden har han så ændret forklaring.

- Jeg har haft en anden forklaring tilbage i august 16 efter min anholdelse, hvor jeg tilstod, da jeg på det tidspunkt af mit liv ikke kunne overskue en lang retssag, hvor jeg blev mistænkeliggjort.

- Jeg ville gerne slå en streg i sandet og beskytte min kæreste.

- Der var ekstremt pres på hjemmefronten, og jeg havde ikke sovet i tre dage op til afhøringen, sagde han i retten.

Den forklaring undrede senioranklager Line Scharf, der hæftede sig ved, at han havde kommet med en 'meget detaljeret' forklaring dengang.

Efterfølgende havde den 46-årige tiltalte betjent underskrevet sin forklaring med et par smårettelser.

Dengang forklarede han, at han havde fundet lamperne og lysekronerne i kælderen af Politigården i et lampedepot, da han troede, at de skulle smides ud.

I retten sagde han, at det ikke var sket.

- Det kan godt være, at jeg har sagt det, men jeg fandt dem ikke der, sagde han.

I dag i retten var forklaringen dog en anden, som stemte overens med mandens anden forklaring som han leverede i april 2017.

Kender de andre tiltalte

Den 46-årige tiltalte nævnte, at han kendte en af de andre tiltalte fra sit arbejde som betjent, da vedkommende havde været hans overordnede.

- Jeg kender de tre andre tiltalte. Den ene har jeg gået i folkeskole med, den anden er min bedste ven og den tredje har været min chef, og jeg besøgte ham privat et par gange, sagde han.

Fik lamperne vurderet med en bekendt

Betjenten valgte at få lamperne og lysekronerne, som fyldte derhjemme, vurderet hos Bruun Rasmussen i samarbejde med en bekendt, der også er tiltalt i sagen.

Fem ud af de otte værdigenstande blev efterfølgende solgt i samarbejde med den samme bekendt og en anden bekendt, der også tiltalt i sagen.

Den 46-årige betjent fik sig noget af chok, da han fik at vide, hvad værdierne var værd.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg fandt ud af, hvad de havde af værdi.

Samme betjent afleverede ifølge ham en 'næsten ødelagt' lysekrone til sin tidligere chef, som han fandt derhjemme.

Ifølge anklageskriftet forsøgte den anden politimand at sælge den videre, og han er tiltalt i sagen.

Der forventes, at der afgives dom 7. september.

