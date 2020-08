Betjent affyrer varselsskud efter drama

Torsdag aften opstod der tumult på en parkeringsplads i Stenbjergparken i Sønderborg.

Politiet havde klokken 20.45 fået en anmeldelse om, at tre personer var blevet truet på livet.

Da en patrulje ankom opstod der ifølge politiet 'alvorlig tumult, fordi flere personer i gruppen var vrede på politiet. her blev en betjent nødt til at affyre et varselsskud.

'I denne sammenhæng tog en person fat i en betjents tjenestepistol, og betjentens kollega måtte derfor afgive varselsskud skråt op i luften, hvor ingen blev ramt, for at få personen til at lægge våbenet', skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Herefter blev betjente nødt til at ring efter assistance fra flere patruljer. Tre personer blev ligeledes anholdt i forbindelse med sagen.

En betjent er kommet lettere til skade og måtte en tur forbi skadestuen.

Fredag er det op til anklagemyndigheden at vurdere, om de tre anholdte skal fremstille i grundlovsforhør.