Betjent alvorligt såret efter machete-overfald

En mand blev så rasende over at blive stoppet af politiet, at han overfaldt en betjent med en machete

En britisk betjent er alvorligt såret, efter at han omkring midnat natten til torsdag blev overfaldet med en machete i London.

Det oplyser Scotland Yard ifølge flere udenlandske medier.

Forud for overfaldet havde betjenten, der er i 30'erne, forsøgt at få en bil til at stoppe uden held. Ud af det blå steg føreren af bilen, en mand i 50'erne, ud og slog betjenten adskillige gange i hovedet med en machete.

Overfaldet varede 'flere sekunder', skriver The Telegraph.

Brugte strømpistol

Det lykkedes betjenten at få fat i sin strømpistol og bruge den mod overfaldsmanden, inden en kolleger kom ilende til og anholdt gerningsmanden.

Den skadede betjent blev hastet på hospitalet, hvor han torsdag morgen fortsat er i kritisk tilstand. Han har arbejdet i politiet i ti år, men yderligere detaljer om mandens identitet er ikke oplyst.

Politiinspektør Tucker kalder overfaldet for 'uprovokeret' og 'chokerende'.

- Jeg har besøgt betjenten på hospitalet. Han er okay, men alvorligt såret. Han fortalte mig, at han nok skal klare den, men det er den person, han er. Han er fantastisk, siger politiinspektøren til The Telegraph.