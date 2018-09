Betjent dræber mand i bizar forveksling

En hvid betjent, der ved en fejl skød en sort mand i hans egen lejlighed, hævder, at han ignorerede hendes 'verbale kommando'. Det fremgår af en politirapport, skriver Associated Press.

Amber Guyger, 30, har forklaret, at hun torsdag vendte hjem efter en vagt på 15 timer, da hun forvekslede sin overbos lejlighed på fjerde etage med sin egen på tredje i South Side Flats-ejendommen i Dallas, Texas.

Hun hævder, at døren stod på klem, og at hun pludselig stod over for en ’stor silhuet’, da hun trådte ind i den mørke lejlighed. Silhuetten var lejlighedens beboer, den 26-årige konsulent Botham Jean, som hun ifølge sin forklaring fejlagtigt troede var en indbrudstyv.

Ramt i torsoen

Amber Guyger trak sin tjenestepistol, råbte en kommando og skød derefter Botham Jean i torsoen. Han døde nogle timer senere på hospitalet.

Guyger, der affyrede to skud, er anholdt og sigtet for manddrab.

Betjent Amber Guyger, 30, er anholdt og sigtet for manddrab. Foto: AP

Botham Jean, 26, var uddannet fra Harding University og var ved sin død ansat hos Price Waterhouse Coopers. Foto: AP

Trods anholdelsen mener familien, at der er mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med tragedien. Blandt andet kan familien ikke forstå, hvorfor betjenten straks greb til dødbringende magtanvendelse.

- Hvis det var en hvid mand, ville det så være endt anderledes? Ville hun have reageret anderledes, spørger offerets mor, Allison Jean, på et pressemøde mandag.

Bankede på?

Advokat for familien, Lee Merritt, hævder desuden, at Amber Guygers forklaring i politirapporten ikke stemmer overens med vidneforklaringer.

- Der er vidner, som inden skuddene blev affyret hørte betjenten banke på døren og gentagne gange sige ’luk mig ind’, siger Lee Merritt og påpeger, at der gik hele tre døgn, før Guyger blev sigtet for manddrab.

Botham Jeans lejlighed ligger på denne gang i ejendoms-komplekset. Foto: AP

Ejendomskomplekset South Side Flats ligger i det centrale Dallas. Foto: AP

Familien har også hyret advokat Benjamin Crump, der har repræsenteret forældrene til Trayvon Martin og Michael Brown.

Martin var en sort teenager, der blev skudt og dræbt i 2012 af den frivillige naboværnsmand George Zimmerman. Brown, der var 18 år, blev skudt og dræbt i 2014 af en hvid betjent i Ferguson, Missouri.

- Sorte amerikanere bliver dræbt af politiet i de mest utrolige sammenhænge. Nu bliver vi dræbt, mens vi opholder os i vores egen lejlighed, siger Crump på pressemødet.

Løsladt mod kaution

Politiet har mørkelagt sagen og er tavse om, hvad der skete inde i Botham Jeans lejlighed. Det er også uklart, om Guyger og Jean kendte hinanden på forhånd.

Hvorvidt Amber Guyger var påvirket af stoffer eller alkohol eller på anden måde var mentalt ustabil er også et af de spørgsmål, der trænger sig på.

Anklager i Dallas County, Faith Johnson, lover, at myndighederne kommer til bunds i sagen.

- Vi vil opklare, hvad der er at opklare, og vi vil vende hver en sten i sagen, siger Johnson på et pressemøde.

Guyger, der har været betjent i fire år, er blevet løsladt mod kaution på 300.000 dollars.