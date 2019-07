Betjent dræbt i tjeneste: Efterlader gravid hustru og toårig

En toårig dreng kommer aldrig til at se sin far igen. Et ufødt barn kommer aldrig til at se sin far.

Og en hustru står tilbage uden sin mand, efter en 35-årig betjent i tjeneste blev dræbt på Langebro i København omkring klokken 00.24 natten til tirsdag.

Han blev torpederet frontalt af en Audi A6 Avant, som politiet mener blev ført af en 25-årig mand, der flygtede til fods efter ulykken. Han blev senere anholdt og varetægtsfængslet t i 27 dage på en særligt bestyrket mistanke om, at han var føreren af den sorte Audi, der forårsagede ulykken. Han nægter sig skyldig.

Kolleger til den dræbte betjent har nu via støtteforeningen Thin Blue Line Denmark oprettet en indsamling, der skal gå ubeskåret til betjentens toårige barn og gravide hustru. Her kan man støtte indsamlingen på Mobilepay-nummer 56364.

'Mandag nat mistede vi en ung kollega i en forfærdelig bilulykke på Langebro i København. Kollegaen var i tjeneste og blev tilfældigt involveret i den tragiske ulykke. Verden går i stå og tilbage står de nærmeste efterladte, familien, vennerne og kollegaerne med et ubeskriveligt tomrum, skriver støtteforeningen på Facebook, hvor de videre skriver:

'Kollegaen der kun blev 35 år efterlader sig en gravid kone og et barn på 2 år! Hjælp os med at hjælpe dem, og vise dem at de ikke står alene. Støt indsamlingen på Mobilepay 56364. Det indsamlede beløb går ubeskåret til den gravide kone og deres barn på 2 år.

Thin Blue Line er en frivillig forening, der har til formål at yde økonomisk støtte til politiansatte, der er kommet alvorligt til skade i tjenesten, og deres nærmeste pårørende.

Den dræbte betjent var i gang med at renovere parrets lejlighed, som nu står ufærdig hen, mens verden er ramlet sammen over hovedet på de efterladte.

Der er lagt blomster og hilsener på Langebro i København, hvor betjenten blev dræbt. Foto: Jonas Olufson

Arbejdede i SEØ

Den dræbte betjent havde en betroet stilling som efterforsker i Særlig Efterforskning Øst, der efterforsker organiseret kriminalitet og rockere og bander.

Men politiet ønsker ikke at oplyse, hvilken opgave den 35-årige var på, da han blev dræbt, eller hvad han arbejdede med til dagligt. Han var alene i bilen og blev tilfældigt involveret i ulykken.

SEØ er en sammentømret efterforskningsenhed, hvor alle kender hinanden, og derfor sørgede SEØ for, at alle den dræbte betjents kolleger i SEØ blev underrettet inden oplysningen om, hvor han arbejdede, kom ud.

Seks eller syv biler var involveret i ulykken, som politiet modtog anmeldelse om 00.24 natten til tirsdag.

Ulykkesbilen var en leasingbil, der tilsyneladende kørte over Langebro fra Rådhuspladsen i meget høj fart. Den kom over i modsatte kørebane og kørte frontalt ind i betjentens blå Hyundai i30, der kom fra Amagersiden.

Føreren flygtede fra Audien efter ulykken, men blev anholdt godt to timer senere. Foto: Kenneth Meyer

Specialtjenesten fra Hovedstadens Beredskab måtte befri den 35-årige betjent fra vraget ved at klippe taget af bilen. Både motoren og venstre forhjul på Audien blev flået af ved sammenstødet og Audien endte på Langebro cirka ud for Thorshavnsgade.

Bilinspektører har siden ulykken været i gang med at undersøge, hvad der skete på broen. Langebro var i den forbindelse spærret for trafik.