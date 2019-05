Betjent dræbt i ulykke

En motorcyklist afgik mandag eftermiddag ved døden i en trafikulykke på en landevej ,og nu har politiet netop oplyst, at der var tale om en motorcykelbetjent.

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard over for Ritzau.

- Jeg kan bekræfte, at den omkomne desværre er en kollega her. Det skete uden for tjeneste, altså i hans fritid under kørsel på hans egen motorcykel, siger han.

Motorcyklisten ramte frontalt ind i en bilist i et sving på Sengeløsevej ud for nummer tre nær Herringløse i Roskilde Kommune. Bilisten er umiddelbart ikke kommet noget til.

En bilinspektør har undersøgt stedet og skal klarlægge de nærmere omstændigheder. På nuværende tidspunkt er det endnu uklart, hvorfor de to ramte frontalt ind i hinanden.

De pårørende er underrettet.