Betjent erkender krænkelse af unge piger: Jeg mistede stopklodsen

Over flere år havde betjenten en lang række samtaler over sociale medier med mindreårige piger

'Har du lyst til at bolle'. 'Min pik kilder, når du er fræk'. 'Har du hår på fissen, hvis jeg må spørge hehe'.

Det er eksempler på beskeder, en 58-årig betjent over en årrække skrev til adskillige mindreårige piger på Skype.

- Jeg har dummet mig big time, og jeg lægger mig fladt ned, lød det mandag fra betjenten, der i Københavns Byret erkendte at have blufærdighedskrænket i alt 25 piger i alderen 11 til 18 år i perioden 2012 til 2016.

Misbrugte sin stilling

Det skete primært i samtaler over Skype, hvor han under falsk navn og påskud af selv at være født i 1987 blandt andet fik flere af dem til at vise sig afklædt på webcam.

Betjenten er også tiltalt for - og har erkendt - at have misbrugt sin stilling som betjent i forhold til en af pigerne. Et af ofrene, en 15-årig pige, kom betjenten nemlig i kontakt med gennem sit arbejde, hvor han i en periode fungerede som SSP-medarbejder.

Pigen var udsat for chikane og mobning, så den 58-årige politimand tilbød at hjælpe hende. Kontakten resulterede blandt andet i, at betjenten skrev til den 15-årige pige: 'Frækkert, har du en bh under toppen'.

Under et fysisk møde på en cafe lagde han sin hånd på hendes og sagde, 'at hvis han kunne, ville han tage hende ud i en lille skov ved en sø og til et lille hus eller lignende', lyder det blandt andet i tiltalten.

Udnyttede pigens sårbare situation

Betjenten afviste at være seksuelt tiltrukket af den 15-årige pige og kunne ikke give en klar forklaring på, hvorfor han har kaldt hende frækkert eller foreslået at de skulle tage væk sammen.

- Udnyttede du pigens sårbare situation? spurgte anklageren

- Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvede også at hjælpe hende, men det fortoner sig jo med det, jeg har skrevet.

I det hele taget var det en brødebetynget 58-årig, der over for retsformanden og to domsmænd blev konfronteret med i alt ni 29 tiltaleforhold, hvor de 28 omhandlede blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografisk materiale.

Adspurgt om sin adfærd forklarede han selv i retten, at han var presset både på jobbet og derhjemme. Han var nysgerrig og 'mistede stopklodsen'.

- Jeg forstår det virkelig, virkelig ikke. Det er det dummeste, jeg nogensinde har lavet. Overhovedet, sagde betjenten, som også forklarede, at han primært fik kontakt til pigerne på det sociale medie FaceUp.

Her havde han profilen 'Elskergstreng' og brugte et falsk profilbillede af en ung mand. Når kontakten var etableret, fik han pigerne over på Skype, som var mere privat. Adspurgt vidste betjenten udmærket, hvor unge pigerne var.

'Jeg kan ikke huske det'

I retten kunne den 58-årige dog ikke huske nogen detaljer overhovedet fra de mange, mange samtaler med pigerne - på trods af at han havde kontakt med nogle af dem i flere år.

Foreholdt hver enkelt forhold i anklageskriftet gentog han igen og igen. 'Jeg kan ikke huske det, men hvis det er fundet på min computer, så er det mig, der har skrevet det'.

- Jeg beklager, at jeg ikke kan svare. Jeg har virkelig forsøgt at fortrænge det her. Jeg har også forsøgt at stoppe det.

Flere af de piger, som den tiltalte betjent skrev med, var sårbare. I de mange chats fremgår det, at nogle blev mobbet eller havde lavt selvværd. En blev slået af sin mor, mens en anden var blevet udsat for overgreb af sin far og en tredje fortalte at hun var blevet voldtaget.

Heller ikke det kunne den tiltalte huske i detaljer, og da anklageren konfronterede ham med, at betjenten også har skypet med en mentalt handicappet pige, svarede den 58-årige overrasket, at det i hvert fald ikke er noget, han har gjort bevidst.

Mit kamera er i stykker

Selv om der blevet skrevet om andre ting end sex, erkendte betjenten, at formålet med at etablere kontakt var, at de skulle vise sig for for webcam. I et tilfælde dokumenterede anklageren, at den tiltalte ikke mindre end 14 gange bad en 16-årig pige om at tænde for sit webcam. To gange lykkedes det.

- Når pigerne ville se dig, hvad var svaret så?, spurgte anklageren

- At kameraet var i stykker

- Fordi de ikke skulle finde ud af, at du var en anden?

- Ja, blandt andet.

Oprindeligt nægtede den 58-årige politimand sig skyldig. Da han nu har erkendt forholdene, føres ingen vidner i sagen. Der forventes i stedet dom i begyndelsen af oktober.