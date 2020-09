Betjent forsøgt kvalt i retten: Nu reagerer politiet

En 28-årig mand, der sidder varetægtsfængslet i Nyborg Statsfængsel, er blevet sigtet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, efter at han tirsdag var impliceret i en episode ved Retten i Kolding, hvor manden er tiltalt i en straffesag.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er blevet sigtet for at have overfaldet og forsøgt at kvæle en transportbetjent fra Kriminalforsorgen. Det skete tirsdag under en pause i retsmødet i Vestre Landsret i Kolding, hvor vagtpersonalet fra Kriminalforsorgen ønskede at føre den 28-årige ud af retslokalet og til et venteværelse.

Det modsatte den 28-årige sig, og en del af tilhørerne i retten, der var mødt frem for at støtte manden, overværede, hvordan han tog fat om halsen på transportbetjenten og klemte til.

Betjenten mistede kortvarigt bevidstheden og blev behandlet på hospitalet. Her blev det vurderet, at han havde været i livsfare.

Ekstra Bladet skrev onsdag, hvordan transportbetjentens fagforening Fængselsforbundet har kritiseret retsformanden i Vestre Landsret for at have fortsat retssagen efter retsmødet. I en pressemeddelelse, som forbundet sendte ud tirsdag aften, gør forbundsformand Bo Yde Sørensen opmærksom på, at man hellere havde set, at retsformanden havde afbrudt retsmødet, så politiet kunne anholde manden for det voldsomme overfald.

I stedet valgte retsformanden efter pausen at fortsætte retsmødet. Og selv om det resterende vagtpersonale fra Kriminalforsorgen opfordrede retsformanden til at lade den 28-årige forblive i håndjern, så afviste retsformanden at imødekomme det ønske.

- Den indsatte burde være anholdt og varetægtsfængslet. I stedet vælger dommeren at fortsætte, som om intet er sket. Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Bo Yde Sørensen i pressemeddelelsen.

Fængselsforbundet skriver i sin pressemeddelelse, at man agter at henvende sig til justitsministeren som følge af sagen.

Ekstra Bladet har været i dialog med Vestre Landsret, som i en mail oplyser, at landsretten er opmærksom på kritikken fra Fængselsforbundet, og at de implicerede dommere vil reagere skriftligt senere torsdag.

Den 28-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding for den nye sigtelse torsdag formiddag.

