Betjent forsøgt kvalt: - Uacceptabelt

Fængselsforbundet vil have justitsminister til at forholde sig til episode i Vestre Landsret

Fængselsforbundet vil gå til justitsministeren, efter at et retsmøde i Vestre Landsret i Kolding tirsdag udartede sig og endte med, at en transportbetjent blev overfaldet og forsøgt kvalt af den tiltalte i sagen.

Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Ifølge formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen valgte retsformanden at fortsætte retsmødet efter overfaldet. Desuden afviste retsformanden at lade den tiltalte forblive i håndjern efter episoden, skriver Fængselsforbundet.

- Den indsatte burde være anholdt og varetægtsfængslet. I stedet vælger dommeren at fortsætte, som om intet at ske. Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Bo Yde Sørensen i pressemeddelelsen.

Fængselsforbundet skriver, at det var under en pause i retssagen, at vagtpersonel fra Kriminalforsorgen ønskede at føre den tiltalte til et venterum. Det nægtede den tiltalte, som satte sig voldsomt til modværge.

Han tog ifølge Fængselsforbundet fat i transportbetjentens hals og strammede til.

Efterfølgende er transportbetjenten blevet behandlet på hospitalet. Meldingen herfra er ifølge Fængselsforbundet, at betjenten har været i livsfare.

Se også: Transportbetjent i livsfare efter groft overfald

Ekstra Bladet har været i dialog med vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard. Han bekræfter, at politiet har fået en anmeldelse om en voldssag under et retsmøde i Vestre Landsret-regi ved Retten i Kolding.

- Anmeldelsen går på vold mellem en ansat og en tiltalt i en retssag. Vi efterforsker sagen som en voldssag. Der er tale om en igangværende efterforskning, og derfor er det ikke meget, jeg kan fortælle lige nu. Men det er klart, at hvis der er tale om en ansat i Kriminalforsorgen, så kan det komme på tale at sigte efter paragraffen om vold mod tjenestemand i funktion, siger Finn Ellesgaard.

- Vi er nødt til at afhøre parterne og foretage en juridisk vurdering, før vi kan fortælle mere.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Vestre Landsret, som er opmærksom på Fængselsforbundets pressemeddelelse. Landsretten er imidlertid ikke vendt tilbage med en kommentar til kritikken.