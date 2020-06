Betjent fyret efter drab på sort mand i USA

Den betjent, der fatalt skød og dræbte 27-årige Rayshard Brooks, efter at han var faldet i søvn i sin bil foran en fastfoodrestaurant i USA, er blevet fyret.

Det oplyser talsmand for politiet i Atlanta Carlos Campos ifølge CNN.

Yderligere en betjent, der var involveret i hændelsen, er blevet forflyttet til en anden afdeling.

Meldingen kommer efter voldsomme protester over drabet lørdag aften.

Her samledes adskillige demonstranter foran den Wendy's, hvor Brooks blev skudt og dræbt, og satte ild til restauranten. Tidligere på dagen havde politiet taget tåregas i brug for at holde demonstranterne tilbage.

En mand står foran den Wendy's, som blev sat i brand lørdag aften lokal tid. Foto: Ritzau Scanpix

Den 27-årige Rayshard Brooks var fredag aften lokal tid faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i en kø til en Wendy's-fastfoodrestaurant.

Ansatte kontaktede politiet, fordi Brooks blokerede for andre kunder. Det fremgår af en rapport om hændelsen fra Georgias efterforskningsagentur, Georgia Bureau of Investigation (GBI), skriver AFP.

Ifølge GBI modsatte han sig anholdelse efter en spiritustest, der viste sig at være positiv.

En overvågningsvideo viser, at 'under en fysisk kamp med betjentene fik Brooks fat i en strømpistol fra en af betjentene og begyndte at flygte fra stedet', skriver GBI.

Betjentene forfulgte ifølge rapporten Brooks til fods. Han vendte sig om og rettede strømpistolen mod en betjent, der affyrede sit våben og ramte Brooks.

Han blev bragt til et hospital, men døde efter en operation.

Døde med knæ på halsen

Drabet på Rayshard Brooks sker, kort tid efter at den 46-årige George Floyd 25. maj døde efter en anholdelse i Minneapolis. Her havde en hvid betjent presset sit knæ mod Floyds hals i knap ni minutter, så han ikke kunne få luft.

De fire betjente, der var involveret i anholdelsen er alle blevet fyret. Betjenten, der pressede sit knæ mod Floyds hals, er blevet sigtet for forsætligt drab og risikerer mange års fængsel.

Drabet på George Floyd har sat gang i demonstrationer verden over, herunder også i Danmark. Flere steder, blandt andet i USA, har protesterne udviklet sig til sammenstød med politiet og ildspåsættelser.

