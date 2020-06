Betjent fyret for drab på sort kvinde

En politibetjent, der var involveret i drabet på den afroamerikanske kvinde Breonna Taylor, vil bilve fyret.

Det oplyser en talsmand for Louisville City, skriver BBC.

26-årige Breonna Taylor blev skudt i sin lejlighed 13. marts under en narkotika efterforskning.

Tre betjente troppede op i hendes lejlighed og endte med at dræbe den 26-årige kvinde. Den ene, Brett Hankison, vil nu blive fyret. De to andre er på administrativt orlov.

Drabet på Breonna Taylor har fået fornyet opmærksomhed efter drabet på George Floyd i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer i USA.

Borgmester Greg Fischer har ikke givet en officiel begrundelse for fyringen af Brett Hankison.

- Desværre, på grund af en lov, som jeg meget gerne vil have ændret, så kan hverken jeg eller politichefen sige noget om, hvad der har bragt os i denne situation, heller ikke om timingen af beslutningen (om at fyre ham, red.), siger borgmesteren.

Lejligheden, hvor Breonna Taylor døde, blev brugt til at modtage stoffer til en bande, der holdt til på en anden adresse, 16 kilometer fra lejligheden.

Breonna Taylor var ét af tre navne på politiets arrestordre, men hun var ikke en af efterforskningens hovedmistænkte, viser en rapport.

Betjenten Brett Hankison er anklaget for 'blindt' at have affyret 10 skudsalver og udvise 'en ekstrem ligegyldighed for værdien af menneskeliv'.

Louisville Politis midlertidige chef Robert Schroeder har krævet, at Hankison blev afskediget. Han er ifølge eget udsagn chokeret over betjentens handling.