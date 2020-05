Betjent i bommert: Jeg har lyst til at kvæle ham

Polititjenestemand delte ved en fejl et billede på Snapchat med en tekst om en anholdt

En dansk politibetjent har dummet sig. Mildest talt.

I den seneste årsberetning fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der efterforsker politifolk, når borgere har klaget over dem, fremgår det, at en den uniformerede betjent ved en fejl delte et selfie på Snapchat med en tekst om en anholdt.

'For første gang med en anholdt, som jeg har lyst til at kvæle,' stod der henover hovedet på den anholdte.

Betjenten har forklaret, at han ville kun sende billedet til tre af sine venner.

Men ved en fejl kom han til at sende den offentlige Snapchat-gruppe "DK Ghetto", hvor brugere kan se og indsende billeder.

Politiklagemyndigheden slog fast, at billedet med den påførte tekst var 'meget beklagelig'.

'Politiklagemyndigheden lagde ved afgørelsen i formildende retning blandt andet vægt på, at det ikke var P’s (Betjentens, red.) hensigt, at billedet skulle udbredes offentligt, og at det blev spredt offentligt uden P’s (Den anholdtes, red.) samtykke.

I skærpende retning lagde Politiklagemyndigheden blandt andet vægt på, at teksten var egnet til at forringe borgernes tillid til politiet.

Sagen blev afgjort disciplinært med en irettesættelse.