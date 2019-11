Betjent nedkæmper dreng uden arme og ben

Et slagsmål mellem en fuldvoksen betjent og en 15-årig dreng uden arme og ben har vakt opsigt i den amerikanske stat Arizona.

De nærmere omstændigheder skal nu granskes i en intern undersøgelse af politiet, oplyser NBC.

Det opsigtsvækkende slagsmål tog sin begyndelse, da betjenten blev tilkaldt til et særligt hjem for handicappede i byen Tucson.

Politiet var blevet tilkaldt, fordi den 15-årige var rasende og blandt andet havde væltet en skraldespand.

Den tilkaldte betjent kom i et skænderi med Immanuel, som hverken har arme eller ben. På et tidspunkt forsøger drengen angiveligt at forlade stedet. Betjenten 'tackler' den handicappede dreng og holder ham fast i et jerngreb på gulvet, mens drengen skriger og spræller. Drengen bliver holdt nede af betjentens vægt.

En 16-årig beboer filmer optrinnet med sin mobiltelefon.

Senere rejser betjenten sig op og kommer nu i skænderi med den 16-årige C.J., som har filmet optrinnet. C.J. bliver under den efterfølgende anholdelse skubbet hårdt ind i en væg.

Drengenes forsvarer, Joel Feinman, betegner over for NBC News episoden som forfærdelig.

- Disse drenge er i forvejen traumatiserede. Det er derfor, at de er i en særlig institution.

Begge drenge blev ifølge deres forsvarer anholdt og anbragt i en særlig detention for unge.

Immanuel blev i første omgang sigtet for forstyrrende adfærd, men sigtelsen er blevet frafaldet, efter at videoen med anholdelsen er blevet vist på tv.