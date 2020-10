Betjent påkørt af 16-årig på knallert

Vold mod politimand, narkokørsel og knallerttyveri er blandt den vifte af sigtelser, der regnede ned over en 16-årig torsdag eftermiddag.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Under en rutinepatrulje fik to betjente fra Østjyllands Politi øje på en 16-årig, der kørte uden hjelm ad Bodøvej i Aarhus. Da drengen fik øje på betjentene, drejede han ned ad et stisystem, og på Porsgrunnsvej kørte han op på en cykelbro og filmede patruljevognen, mens han kørte over broen.

Den ene betjent stillede sig ved broen, og da den 16-årige kom kørende tilbage blev der råbt, at han skulle stoppe. Det gjorde han ikke. I stedet sænkede han farten og med lav hastighed kørte han mod betjenten og endte med at køre ind i ham.

Både betjent og dreng væltede om på jorden, og den 16-årige fik håndjern på.

Udover de allerede nævnte sigtelser blev han sigtet for at køre uden styrthjelm, for at bruge mobilen under kørslen, for ikke at efterkomme politiets anvisninger og narkobesiddelse.

Drengen bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør.