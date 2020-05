Betjent pressede knæ mod sort mands hals: Havde ti klagesager mod sig

Den amerikanske betjent, der i ni minutter pressede sit knæ mod en ubevæbnet sort mands hals, så han efterfølgende døde, havde adskillige klagesager på sig allerede.

Det skriver flere amerikanske medier, der har fået indsigt i betjentens historik af klagesager.

Mandag aften blev politiet i byen Minneapolis kaldt ud til en forfalskningssag i en købmandsbutik. Hændelsen udviklede sig til en dramatisk anholdelse, hvor en hvid betjent holdt en ubevæbnet mand fast på jorden ved at trykke sit knæ mod mandens hals.

Manden, den 46-årige George Floyd, sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft og døde senere på hospitalet.

Hans død har fået voldelige protester til at bryde ud i delstaten, og i alt fire involverede betjente blev tirsdag fyret.

FBI efterforsker sagen, og nu viser det sig, at den mangeårige betjent Derek Chauvin har mindst 10 klagesager mod sig.

Uopklaret drabssag

44-årige Derek Chauvin startede sin karriere i politiet i oktober 2001. Fem år senere, i 2006, var han og fem andre betjente involveret i drabet på en mand, der var mistænkt for at have stukket sin kæreste med en kniv.

Ifølge NBC News rykkede politiet dengang ud til en anmeldelse om, at en mand havde stukket sin ven og kæreste ned og truet med at skyde dem.

Manden flygtede ud af huset med politiet i hælene. Da han efterfølgende trådte frem foran sin bil med en shotgun på sig, reagerede politiet ved at skyde ham adskillige gange.

Sagen blev efterforsket af en uafhængig politiklagemyndighed i USA, da det ikke var klart, om manden havde fremsat trusler, ligesom at det aldrig blev opklaret, hvem af betjentene der havde affyret de dræbende skud.

Fik hædersmedalje for skudepisode

I 2008 fik Derek Chauvin tildelt en hædersmedalje for sin 'reaktion i en hændelse, der involverede en bevæbnet mand', hvor Derek Chauvin skød gerningsmanden to gange i maven.

Også Tou Thao, en anden af de nu fyrede betjente, har været indblandet i sager om politivold.

I 2014 lagde en mand sag an mod Tou Thao for at have overfaldet ham, da han kom gående på gaden med sin gravide kæreste. Thao og hans kollega 'slog, sparkede og gav et knæ i hovedet på manden samt på hans krop', står der i retsdokumenter fra dengang. Det skriver The Guardian.

Ifølge The Daily Beast var manden, der anlagde sagen, ubevæbnet, da han blev tvunget til jorden og lagt i håndjern.

Rystet borgmester

George Floyd og hans sidste ord er blevet til hashtagget #ICantBreathe, som bruges sammen med det kendte slogan 'black lives matter'.

Borgmesteren i byen har reageret på George Floyds død, som han kalder for 'ganske enkelt skrækkeligt' og 'forkert på alle måder'.

- Hvorfor er manden, som dræbte George Floyd, ikke i fængsel? Hvis du havde gjort det, eller jeg havde gjort det, ville vi være bag tremmer lige nu, sagde borgmesteren til et pressemøde onsdag.

Også USA's præsident, Donald Trump, har bedt myndigheder undersøge sagen.

- På min anmodning er FBI og justitsministeriet allerede i fuld gang med en undersøgelse af George Floyds tragiske dødsfald. Jeg har bedt om, at undersøgelsen bliver ekspederet hurtigt, og jeg værdsætter meget det arbejde, som lokalt politi udfører, skrev Trump torsdag på Twitter.