Betjent sendte frække fotos af anholdt kvinde til kolleger

Nu risikerer den australske mand op til et års fængsel

En nu tidligere betjent hos politiet i Sydney risikerer at ryge et års tid bag tremmer.

Manden er nemlig tiltalt for at have sendt intime fotos af en anholdt kvinde til flere andre betjente på stationen.

Den 29-årige Steven Albee arresterede helt tilbage i april 2017 kvinden i hendes bil. Betjenten ønskede at teste hende for narko, men det ville kvinden ikke være med til.

Enden på det hele blev, at kvinden blev anholdt, og betjenten beslaglagde blandt andet hendes mobiltelefon.

På mobiltelefonen fandt Steven Albee en række fotos af kvindens kønsdele. Også hendes kærestes penis var der fotos af på mobil.

Vred og flov

Betjent Albee mente, at det burde hans kolleger også se. Så han sendte et par af de private fotos til en lukket Facebook-gruppe, hvor fire kolleger var medlemmer.

Episoden kom ledelsen for øre, og så rullede skandalen.

- Jeg er vred og flov over, at andre har set disse fotografier, siger kvinden. Også kæresten har erklæret sin vrede over betjentens opførsel.

Steven Albee har efterfølgende forladt stillingen som betjent.

Ifølge avisen Sydney Morning Herald har eksbetjenten erkendt sin brøde under et netop overstået retsmøde.

Der falder dom i sagen 12. februar. Ifølge den australske avis risikerer manden op til et års fængsel og en større bøde.