Betjent skød sig selv i hånden

Politiklagemyndigheden har igangsat en undersøgelse af en politiaktion i Sæby torsdag.

Her skød en betjent sig selv i hånden under en vådeskudsulykke.

Det skriver Nordjyske.

Her lyder det, at sagen nu efterforskes.

- Vi fik torsdag klokken 13.48 en underretning fra Nordjyllands Politi om, at en polititjenestemand havde affyret et vådeskud i forbindelse med en politiforretning, og at han havde ramt sig selv i hånden, fortæller Janus Rasmussen fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed til Nordjyske.

Mediet skriver også, at ingen andre kom til skade under episoden.