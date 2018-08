Betjent skød sort teenager: Nu er han dømt for drab

En hvid betjent i Texas er blevet kendt skyldig i drab på en sort dreng, som forlod en fest i en bil med teenagere.

Roy Oliver dræbte 15-årige Jordan Edwards, da han i april 2017 affyrede sit våben mod bilen i Dallas-forstaden Balch Springs.

Jordan Edwards, der sad på passagersædet, blev ramt af et skud i hovedet. Han døde på stedet. Der blev aldrig fundet skydevåben i teenagernes bil.

Da domsafsigelsen blev læst op i retten, græd Jordan Edwards' familie af lettelse.

- Jeg vil bare sige, at jeg er glad, meget glad, siger den dræbte teenagers far, Odell Edwards, til Associated Press.

Forældrene Odell og Charmaine Edwards glæder sig over dommen. Foto: AP

Det er usædvanligt, at en politibetjent bliver kendt skyldige i drab, men anklageren beskrev Roy Oliver som en ’trigger happy’ (skydegal, red.) betjent.

Skyderiet fandt sted, efter at Oliver og hans kollega, Tyler Gross, havde lukket en stor fest i et hus, hvor der var meldinger om, at mindreårige drak alkohol.

Troede kollega var i fare

Oliver forklarede under retssagen, at han åbnede ild, fordi han opfattede, at bilen kørte faretruende mod hans kollega.

Men kollegaen forklarede under retssagen, at han aldrig frygtede for sit liv, og at der ikke var grundlag for at affyrede et tjenestevåben. Det blev bekræftet af videooptagelser.

Oliver blev fyret få dage efter episoden.

Her ses anklageren i sagen, Michael Snipes. Jordan Edwards blev 15 år. Foto: AP

Roy Oliver forklarede, at han affyrede sit våben, fordi han troede, at hans kollega var i fare. Foto: AP

Skudepisoden sendte byen Balch Springs hovedkulds ind i den nationale diskussion om den amerikanske ordensmagt og race.

De seneste år har der været fokus på en lang række sager, hvor overvejende hvide betjente har anvendt overdreven magt mod sorte borgere.

Anklageren beskrev under retssagen Roy Oliver som en betjent, der var ude af kontrol og ledte efter en årsag til at skyde et andet menneske.

Straffen vil blive udmålt på et senere tidspunkt.